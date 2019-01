Annuncio

Sono aperti i termini per partecipare al concorso che l’Esercito Italiano bandisca annualmente per il reclutamento di personale VFP1 (Volontari in Ferma Prefissata di 1 anno). Tra gli ultimi bandi di concorso pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, quello dell’Esercito è senz’altro uno dei più ambiti dai giovani alla ricerca di un’occupazione, [VIDEO] non solo per la possibilità di svolgere un attività retribuita per un anno, ma anche per le opportunità che, al termine del periodo di ferma volontaria, si aprono ai vincitori del concorso.

Molti bandi pubblici, infatti, sono riservati proprio a chi possiede questo requisito, a partire dalla possibilità di accedere alla categoria VFP4, con ferma di quattro anni, ai bandi nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo militare della Croce Rossa.

Brevetti e specializzazioni acquisiti durante il servizio militare VFP1, inoltre, costituiscono titolo valutabile ai sensi delle vigenti normative di settore.

Requisiti per il concorso Esercito 2019 per VFP1

Per partecipare al bando di concorso dell’Esercito, è richiesto il possesso di alcuni requisiti, tra i quali:

cittadinanza italiana;

età minima 18 anni, massima 25 anni;

pieno godimento dei diritti politici e civili;

non aver riportato condanne o avere procedimenti penali in corso per delitti non colposi;

titolo di studio di licenza media inferiore;

idoneità psico-fisica;

superare con esito negativo gli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool o sostanze stupefacenti.

Gli 8.000 arruolamenti saranno scaglionati in quattro diversi blocchi da 2.000 unità ciascuno previsti per i mesi di maggio, settembre e dicembre 2019 e maggio 2020.

Come fare domanda e termini di scadenza dei diversi blocchi di arruolamento

La domanda di partecipazione al concorso [VIDEO]dovrà essere inviata in modalità online attraverso il portale concorsi.difesa.it con termini di scadenza diversi a seconda dei blocchi di arruolamento per i quali si desidera concorrere:

1° blocco, domanda entro il 16 gennaio con arruolamento entro maggio 2019;

2° blocco, domanda dal 25 febbraio al 26 marzo con arruolamento entro settembre 2019;

3° blocco, domanda dal 21 maggio al 19 giugno con arruolamento entro dicembre 2019;

4° blocco, domanda dal 3 settembre al 2 ottobre con arruolamento entro maggio 2020.

E’ possibile presentare domanda anche per più blocchi.

Prima di inviare la domanda, i candidati dovranno munirsi delle proprie credenziali di identità digitale nell’ambito dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Le domande saranno esaminate da una commissione valutatrice che redigerà una graduatoria sommando i punteggi relativi ai titoli di merito riconosciuti e riportati nell’allegato A del bando di concorso.