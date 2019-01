Annuncio

Dopo aver parlato dell'ultimo concorso pubblico che si svolgerà in Campania [VIDEO] per l'assunzione di differenti posizioni, si segnalano tre nuove selezioni, per il ruolo di educatore asilo nido, psicologo e dirigente amministrativo, presso l'area servizi amministrativi e culturali. I bandi, con scadenza fissata tra la fine di gennaio e febbraio sono stati emanati, dal Comune di Genzano di Roma (per educatore di asilo nido), dal Comune di Alghero (per il ruolo di psicologo) e dalla Città di Imola (dirigente amministrativo).

Selezione pubblica supplente educatore asilo nido

Il Comune di Genzano di Roma ha indetto una selezione pubblica, per il conferimento di una graduatoria, per assunzione a tempo determinato o supplenze brevi, nel ruolo di educatore asilo nido [VIDEO].

Gli aspiranti devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli:

Diploma di scuola magistrale o altri diplomi equivalenti;

Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria;

Laurea magistrale in Scienze Pedagogiche;

Laurea in Scienze dell'Educazione.

Domanda e termini presentazione

La domanda dovrà pervenire tramite una delle seguenti modalità: consegna a mano, all'ufficio protocollo del Comune di Genzano di Roma; mediante raccomandata o e-mail certificata. La scadenza è fissata al 20 febbraio. Alla domanda, oltre ai titoli richiesti, deve essere allegata la tassa di € 10,00. Ricordiamo che il bando è affisso, nel sito: comune.genzanodiroma.roma.it, da cui si possono reperire tutte le informazioni dettagliate sul bando.

Concorso per psicologo

In Sardegna, il Comune di Alghero, indice un concorso pubblico, per l'assunzione di uno psicologo a tempo indeterminato.

Oltre ai requisiti generali, i concorrenti devono aver conseguito una Laurea magistrale, vecchio ordinamento o specialistica, in Psicologia, con iscrizione al relativo ordine professionale.

Presentazione della domanda

È possibile inviare la domanda di partecipazione mediante posta elettronica certificata, oppure tramite raccomandata o direttamente a mano, all'ufficio protocollo del comune, entro il prossimo 28 gennaio. Per ulteriori informazioni, si può prendere visione del bando, nel sito istituzionale del Comune di Alghero, selezionando la voce "servizi al cittadino - bando di concorso".

Avviso per dirigente amministrativo

Il nuovo circondario imolese indice un avviso pubblico per l'assegnazione di un incarico a tempo determinato di un dirigente amministrativo, presso l'area servizi amministrativi e culturali della città di Imola. I candidati per partecipare devono aver conseguito uno dei seguenti titoli:

Diploma di Laurea in Giurisprudenza;

Oppure, in Scienze Politiche o Economia e Commercio;

Precedente esperienza quinquennale in posizione dirigenziale, presso enti pubblici o privati.

Invio della domanda

L'istanza di ammissione, deve essere recapitata, entro il 7 febbraio secondo uno dei seguenti modi: consegnata direttamente dall'interessato, oppure mediante PEC.

L'ammissione al concorso comporta la tassa di € 10,00. Il bando è pubblicato, nel sito: imola.trasparenza-valutazione-merito.it/.