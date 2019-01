Annuncio

Casting attualmente aperti per la ricerca di attori e attrici per un film dal titolo Easy Living, diretto dai registi Orso Miyakawa e Peter Miyakawa. Il film verrà poi girato tra Torino, Ventimiglia e Mentone. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni di attori e attrici per un importante shooting fotografico collegato a Progetto Tangram, da effettuarsi a breve a Rimini.

Il film 'Easy Living'

Per la realizzazione del film diretto dai registi Orso Miyakawa e Peter Miyakawa, e dal titolo Easy Living, si selezionano attori e attrici.

Le riprese verranno poi effettuate dal mese di marzo 2019 in parte in Italia, a Torino e a Ventimiglia, e in parte in Francia, a Menton. Nello specifico, la richiesta è indirizzata verso due donne di età compresa tra i 40 e i 60 anni, due uomini tra i 50 e i 65 anni, uno dei quali deve possedere un deciso accento francese, un uomo di circa 40 anni, con notevoli abilità tennistiche, dovendo interpretare il ruolo di maestro di tennis, una donna tra i 65 e gli 80 anni e una di età compresa tra i 70 e i 90 anni.

L'età indicata va sempre riferita a quella scenica e non a quella anagrafica. Gli interessati devono inviare la propria candidatura, indicando dati personali e riferimenti di contatto e allegando alcune fotografie e ogni altra documentazione ritengano utile ai fini di una adeguata valutazione, al seguente indirizzo di posta elettronica: easyliving.casting@gmail.com. Per ultetiori informazioni, indicazioni e dettagli, consigliamo di visionare previamente il sito web di Film Commission Torino Piemonte.

Uno shooting fotografico

Per la realizzazione di un interessante shooting fotografico correlato a Progetto Tangram, si selezionano attori e attrici. Lo shooting verrà poi effettuato a Rimini nella prima metà del mese di febbraio 2019. Nello specifico, la richiesta è orientata verso tre attori e tre attrici di età compresa tra i 20 e i 35 anni, tutti in possesso di una rilevante espressività.

Gli interessati devono inviare i propri dati e i relativi rifetimenti di contatto, nonché il proprio curriculum artistico-professionale e tre fotobook, un link ad uno showreel (preparato con il cellulare e di durata non superiore a 30 secondi) e tre selfie scattati con il cellulare (le donne senza trucco), al seguente indirizzo di posta elettronica: progettotangram@gmail.com inserendo nell'oggetto 'FotoRimini' e aggiungendo il proprio nome e cognome.