Sono numerose le posizioni vacanti [VIDEO]grazie a nuovi concorsi e selezioni pubbliche in Campania emanate da due enti comunali. [VIDEO] I bandi, con scadenza a fine febbraio sono stati pubblicati dal Comune di Ercolano, per il reclutamento di sei assistenti sociali, uno psicologo, due sociologi, un amministratore specializzato e due mediatori culturali e dal Comune di Castellammare Stabia per l'assunzione di istruttori amministrativi, tecnici, informatici e contabili.

Ercolano: selezione per 12 profili

Il Comune di Ercolano ha indetto una selezione pubblica, per la selezione di profili professionali da impiegare, per la realizzazione di servizi - interventi di sostegno, Progetto SIA.

Per l'ammissione alla procedura selettiva è richiesto, tra le altre cose reperibili direttamente dal bando, il possesso dei seguenti titoli di studio:

Assistente sociale

Laurea in Servizio Sociale;

Iscrizione all'albo professionale.

Psicologo

Laurea in Psicologia [VIDEO]

Essere iscritti al relativo albo professionale.

Sociologo

Laurea in Sociologia;

Titolo equipollente.

Amministrativo specializzato

Laurea in Giurisprudenza;

Oppure, Scienze Politiche o Economia e Commercio.

Mediatore Familiare

Laurea in Psicologia;

Oppure, in Sociologia;

Oppure, Scienze dell'Educazione;

Oppure, Scienze Sociali.

Presentazione delle domande

La domanda di ammissione per suddetta procedura selettiva, deve essere debitamente firmata e inviata, con una delle seguenti modalità: a mano con ricevuta di ritorno, oppure mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo 'protocollo.ercolano @legalmail.it'.

Ricordiamo che la scadenza è fissata al prossimo 21 febbraio. L'intero bando è reperibile, nel sito: comune.ercolano.na.it.

Castellammare di Stabia: copertura per vari ruoli professionali

La città Castellammare di Stabia indice un bando di concorso pubblico, per la copertura con contratto a tempo indeterminato di varie figure professionali, da assumere presso suddetto comune. Di seguito i requisiti specifici richiesti per ogni figura professionale:

Istruttore amministrativo

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

Titolo afferente.

Istruttore direttivo amministrativo

Diploma di Laurea Magistrale in Giurisprudenza;

Oppure, Scienze Politiche o Scienze dell'Amministrazione.

Istruttore Contabile

Diploma di Ragioniere;

Oppure, Perito Commerciale;

Altri titoli equipollenti.

Istruttore Direttivo Contabile

Laurea in Scienze Economico- Aziendali;

Oppure, in Scienze Statistiche.

Istruttore Tecnico

Diploma di Geometra:

Perito Edile o Agrario.

Istruttore Direttivo Tecnico

Laurea in Architettura o Ingegneria;

Oppure, Scienze Ambientali.

Istruttore Informatico

Diploma di Ragioniere Programmatore;

Oppure, Perito Informatico.

Domanda di partecipazione

Per ciascuna posizione concorsuale, l'istanza di partecipazione dovrà essere indirizzata al sindaco di Castellammare di Stabia, secondo le seguenti modalità: direttamente all'ufficio protocollo del comune; invio mediante raccomandata oppure trasmessa per e-mail certificata: protocollo.stabia @asmepec.it, entro il 21 febbraio.

Per la partecipazione a ciascun concorso è previsto il pagamento della tassa di € 10,00. Il testo integrale del bando è affisso sul sito: comune.castellammare-di-stabia.napoli.it.