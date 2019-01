Annuncio

Buone notizie per la professione di operatore socio sanitario e assistente sociale: tre differenti aziende hanno, infatti, emanato nuovi avvisi e concorsi pubblici [VIDEO]per medesimi ruoli. I bandi, con scadenza fissata tra la metà e la fine febbraio, sono stati pubblicati dall'Azienda Ospedaliero Università di Sassari e dall'Azienda Ospedaliero Universitaria di Catanzaro, per il ruolo di OSS, e dall'Unione dei Comune dell'Appennino Bolognese (assistente sociale).

Due concorsi per OSS

In Sardegna, l'Azienda Ospedaliero Università di Sassari ha indetto un avviso pubblico, per il conferimento a tempo indeterminato di otto posti di operatore socio sanitario, con riserva dei posti, nel limite massimo del 40%, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato.

Possono fare domanda coloro i quali sono in possesso di:

Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;

Idoneità fisica all’impiego;

Diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dell'obbligo scolastico;

Titolo specifico di Operatore Socio-Sanitario.

Presentazione della domanda

Le domande possono essere presentate con una delle seguenti modalità: consegna diretta all'Ufficio Protocollo Generale dell'Azienda, trasmessa tramite servizio postale (raccomanda con ricevuta di ritorno), tramite PEC al seguente indirizzo 'protocollo @pec.aou.ss.it'.

Si precisa che la scadenza è fissata al prossimo 28 febbraio. Il testo completo dell'avviso è reperibile sul sito ousassari.it, alla voce 'concorsi e selezioni'.

L'Azienda Ospedaliero Universitaria 'Mater Domini' di Catanzaro indice un concorso pubblico per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di 102 figure di operatore socio sanitario, con riserva di 32 posti a favore del personale in servizio mediante contratto a tempo determinato presso suddetta azienda sanitaria. Oltre ai requisiti generali, i candidati devono aver conseguito la qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario.

Domanda di partecipazione

Le domande dovranno pervenire tramite procedura telematica entro il prossimo 18 febbraio, connettendosi al portale aziendale materdominiaou.it/concorso_oss.html. Ricordiamo che è previsto il pagamento della tassa di € 10,00.

Per ulteriori info è possibile reperire il bando integrale, sul sito materdominiaou.it/it/avvisi-e-concorsi.html.

Bando per assistenti sociali

Bando di concorso pubblico emanato dall'Unione dei Comune dell'Appennino Bolognese per la copertura di cinque posti a tempo indeterminato di assistente sociale, [VIDEO] con riserva di due posti ai sensi dell'art.35 comma 3-bis lett. a. Al concorso possono partecipare i candidati che hanno conseguito uno dei seguenti titoli di studio:

Laurea triennale in servizio sociale (classe 39 ex classe 6);

(classe 39 ex classe 6); Oppure, laurea specialistica in servizio sociale (classe 57/S);

Altri titoli afferenti;

Iscrizione all’albo professionale degli Assistenti Sociali;

Possesso della patente di Categoria B.

Invio della domanda

La domanda di ammissione al concorso potrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica all’indirizzo: unioneappennino.bo.it/servizi/bandi_concorsi, entro il prossimo giovedì 28 febbraio. Qualora il numero di domande pervenute sia superiore a 50, l’amministrazione ha la facoltà di effettuare una prova preselettiva.

Il bando completo è affisso sul sito unioneappennino.bo.it - sezione 'bandi di concorso'.