Annuncio

Annuncio

Il 28 gennaio 2019 sarà il termine ultimo per poter partecipare al concorso per DSGA, funzionale al reclutamento di 2004 direttori dei servizi generali e amministrativi; mentre ci sarà tempo fino all'11 febbraio per mandare la propria candidatura al concorso volto a selezionare 291 borsisti, che avranno la possibilità di partecipare al corso-concorso di formazione per il conseguimento dell'abilitazione necessaria ai fini dell'iscrizione di 224 segretari comunali nella fascia iniziale dell'albo.

Leggi anche Casting per un film con Giovanna Mezzogiorno e uno spettacolo teatrale a Roma

Si tratta quindi di due concorsi, erogati rispettivamente dal Ministero dell'Istruzione e dal Ministero dell'Interno che porteranno all'assunzione di 2228 nuove unità di personale con contratto a tempo indeterminato.

Advertisement

Concorso per DSGA

Possono partecipare al concorso per la selezione di 2004 direttori dei servizi generali e amministrativi [VIDEO] tutti coloro che presentano determinati requisiti:

cittadinanza italiana o in uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

godimento di diritti civili e politici;

diploma di laurea;

idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni;

posizione regolare nei confronti del servizio di leva.

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro il 28 gennaio, attraverso la piattaforma Polis messa appositamente a disposizione degli utenti e reperibile sul sito del Miur.

Il concorso si articola in una prova preselettiva, due prove scritte ed una orale; inoltre, saranno valutati anche i titoli presentati dal candidato, ai quali verranno attribuiti dei punteggi che nella fase finale saranno sommati a quelli ottenuti dal candidato durante le varie prove.

Advertisement

I migliori video del giorno

Concorso per l'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali

Come già precedentemente accennato, coloro che sono interessati a partecipare al corso- concorso di formazione per la selezione di 291 borsisti [VIDEO] potranno presentare la propria domanda di partecipazione entro il prossimi 11 febbraio.

Si tratta, appunto di un corso-concorso che porterà all'iscrizione di 224 candidati all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

Per poter partecipare al concorso è necessario il possesso di determinati requisiti che devono essere posseduti dal candidato al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda:

cittadinanza italiana,

idoneità a svolgere l'impiego,

titolo di laurea,

posizione regolare relativamente al servizio militare,

godimento dei diritti civili e politici.

Per conoscere nel dettaglio le modalità di candidatura e i requisiti di partecipazione, si invitano tutti coloro che sono interessati a partecipare a consultare il bando dei due concorsi, reperibili sul sito del Miur, del Ministero dell'Interno oppure in Gazzetta Ufficiale.