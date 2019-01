Annuncio

In queste settimane non mancano le opportunità per chi vuol cimentarsi nel mondo della televisione e del teatro. In particolare ci sono dei casting tuttora aperti per quanti desiderano prendere parte come concorrenti al noto game show dal titolo Reazione a catena, condotto da Gabriele Corsi e in onda su Rai Uno.

Sono inoltre aperte le selezioni di attrici per ruolo da protagonista per uno spettacolo teatrale diretto dal regista Gianluca Frigerio, che verrà messo in scena prossimamente presso il Baggio Teatro Caboto di Milano.

Reazione a catena

Sono attualmente in corso le selezioni per la realizzazione della nuova edizione del celebre programma televisivo dal titolo Reazione a catena, condotto ancora una volta dal brillante e ormai affermato presentatore e show-man Gabriele Corsi, che andrà in onda a partire dal mese di giugno 2019 su Rai Uno.

Si tratta di un interessante quanto avvincente quiz show, ormai ben noto e particolarmente seguito. Gli interessati a [VIDEO] presentare la propria candidatura e a prendere quindi parte al programma televisivo devono innanzitutto compilare l'apposito form online presente sul sito web della Rai, alla sezione casting, dove peraltro potranno trovare anche ulteriori informazioni, indicazioni e dettagli relativi all'interessante trasmissione, che prevede peraltro un rilevante montepremi per i relativi vincitori.

Uno spettacolo teatrale a Milano

Per realizzare un importante spettacolo di prosa per la regia di Gianluca Frigerio, sono attualmente in corso le selezioni per la ricerca di una attrice per ruolo da protagonista, di età compresa tra i 35 e i 45 anni. Lo spettacolo verrà poi messo in scena a partire dal 16 marzo 2019, presso il Baggio Teatro Caboto di Milano, per proseguire fino al 14 aprile.

Le prove inizieranno intorno ai primi di febbraio, e la protagonista principale sarà impegnata almeno tre giorni a settimana, ad eccezione delle giornate immediatamente precedenti al debutto allorché si richiederà una disponibilità quotidiana. Le interessate devono [VIDEO] inviare la propria candidatura, indicando i propri dati personali, i riferimenti di contatto, nonché una breve presentazione e alcune fotografie, al seguente indirizzo di posta elettronica: mail@ teatrocaboto.com.

Le attrici ritenute interessanti in base a una prima valutazione online inerente alla documentazione inoltrata, verranno poi convocate per i casting veri e propri che si terranno, solamente su invito, a Milano, presso il Baggio Teatro Caboto sito in Via Mar Nero, 10.