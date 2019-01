Annuncio

Aria nuova gira tra le mura del colosso bancario BNL Gruppo BNP Paribas. Fondata nel 1913 a Roma, risulta uno dei maggiori gruppi bancari d'Italia con più di 2 milioni di clienti privati. Con quasi 200.000 collaboratori, circa 1000 punti vendita sul territorio Italiano e la presenza stabile fuori Italia, si conferma un vero e proprio colosso bancario. E proprio BNL è alla ricerca di nuove figure da assumere [VIDEO] nel suo organico lavorativo. In modo specifico sono 10 il numero delle figure richieste, tra cui 9 figure Entry Level e 1 Professional.

È possibile presentare la domanda per le varie offerte e per i diversi ruoli durante tutto l’anno. In questo articolo analizzeremo più da vicino le figure lavorative richieste e come candidarsi.

Posizioni Aperte

La BNL tra le 9 figure di Entry Level ricerca:

Direzione Finanziaria - BCDG - Stage Budget e Controllo di Gestione - Costi Operativi ed Investimenti

COO - Stage EIR E GOVERNANCE INTEGRATA COMPLIANCE

Direzione Rischi - Risk Management - Addetto Credit Risk Modelling

Selezione ed Employer Branding

Direzione Rischi - Risk Management - Model Validation

Direzione Risorse Umane – Stage Pianficazione Strategica HR

DCPB - Centro Relazioni Sviluppo Clientela

Addetto Portfolio Risk Analysis and Reporting - Riservata a CATEGORIE PROTETTE

Divisione Commercial e Private Banking - Retail Banking - Stage Network Hello Bank

Mentre l'unica figura Professional ricercata è:

Divisione Commercial e Private Banking - Responsabile Centro Imprese Genova

La maggior parte delle ricerche di figure Entry Level è mirata su quei giovani che sono laureati o laureandi (in diverse materie universitarie in base alla posizione richiesta) con almeno qualche anno di esperienza pregressa, conoscenza della lingua inglese, ottima conoscenza del pacchetto Office e di altri programmi.

I requisiti dell'unica figura Professional richiesta, ovvero di responsabile centro imprese a Genova, è di avere almeno dai 3 ai 5 anni di esperienza pregressa in altro istituto bancario, competenze comportamentali e competenze tecniche in diversi campi.

Per avere informazioni più dettagliate sulle posizioni lavorative aperte e sui requisiti richiesti possiamo consultare il sito ufficiale del lavoro di BNL. E questo ci introduce all'ultimo paragrafo ovvero come candidarsi [VIDEO].

Come Candidarsi

Per candidarsi bisogna accedere al portale di BNL Job, cliccare sulla sezione posizioni aperte e una volta scelta la posizione desiderata bisogna mandare il proprio CV o il proprio Video CV. Successivamente si entrerà nel processo di selezione che sarà strutturato in modo da rilevare se il candidato è idoneo e strettamente in linea con il profilo ricercato. Le offerte sono attualmente disponibili e non hanno scadenza.