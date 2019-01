Annuncio

Annuncio

La Croce Rossa Italiana ha attivato ulteriori posizioni aperte rivolte a personale esperto, da assegnare presso le sedi di lavoro situate in Italia e all'Estero. Ma entriamo nello specifico e scopriamo di che cosa si tratta realmente.

Posizioni Aperte a febbraio 2019

La CRI ricerca a tempo determinato soggetti con il compito di youth delegate (YABC) ovvero delegato giovanile, da accogliere mediante l'area occupazionale di Jakarta in Indonesia in possesso dei seguenti titoli di istruzione e requisiti [VIDEO]:

diviene un plus detenere la laurea magistrale e/o master in cooperazione, scienze internazionali o simili;

eccellente comprensione della lingua inglese sia scritta che parlata;

competenza nel YABC training e nello sviluppo dei programmi.

Si selezionano con un contratto ANPAS anche figure in qualità di Youth officer, centre for the cooperation in the mediterranean (Staff on Loan, Croce Rossa Italiana), da sistemare nella zona di Barcellona in Spagna, con i successivi titoli di studio e requisiti:

diviene un plus possedere la laurea magistrale e/o master in cooperazione, scienze internazionali o simili;

eccellente padronanza della lingua inglese sia scritta che parlata;

comprensione base dello spagnolo.

La domanda di assunzione deve pervenire tramite l'indirizzo mail: recruiting @ cri.it entro lunedì 4 febbraio 2019.

Leggi anche Reddito di Cittadinanza, le domande potranno essere presentate dal 5 marzo

Vengono assunte risorse professionali in funzione di segretario regionale Molise detentore dei consecutivi titoli universitari:

laurea triennale, magistrale o master nel settore della direttiva italiana sul terzo ambito e/o della direttiva/policy applicate dal Movimento e/o del diritto internazionale umanitario;

laurea in materie economiche, giuridiche, delle scienze umane, sociali e sanitarie.

La Croce Rossa è alla ricerca di un sistemista informatico e di uno sviluppatore PHP da posizionare in località Roma, con il diploma in materie tecniche o superiore.

Advertisement

Inoltre, diviene un plus una buona padronanza della lingua inglese.

I candidati possono inviare il proprio curriculum vitae unicamente in formato europeo alla casella mail: recruiting @ cri.it entro sabato 2 febbraio 2019.

Per la zona di Roma sono richiesti a tempo determinato soggetti specializzati con il ruolo di medico coordinatore reparto sanità pubblica e emergenze sanitarie detentore di questi requisiti:

laurea magistrale in medicina e chirurgia;

essere iscritti all'albo professionale;

fluente conoscenza della lingua inglese.

La domanda di partecipazione deve pervenire tramite l'indirizzo mail: recruiting @ cri.it entro venerdì 15 febbraio 2019.

Gli eventuali concorrenti possono visionare le suddette offerte di lavoro connettendosi sulla pagina ufficiale [VIDEO] della ''Croce Rossa Italiana > Lavora con noi''.

Advertisement