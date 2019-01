Annuncio

Nuove aziende pubbliche come le Ferrovie dello Stato e l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie ricercano ulteriore personale, da assegnare in varie città italiane [VIDEO]. Ma entriamo nel merito e scopriamo di che cosa si tratta.

Posizioni aperte a febbraio

Le FS assumono con un contratto di apprendistato professionalizzante profili qualificati in veste di capi stazione da introdurre in RFI S.p.A. presso le Direzioni Circolazione di Bari, Cagliari, Firenze, Torino, Genova, Milano, Reggio Calabria.

Le risorse devono detenere il diploma di liceo, la patente di guida di categoria B, un'età che va dai 18 ai 29 anni compresi e l'idoneità fisica al lavoro. La domanda di partecipazione deve giungere entro giovedì 14 febbraio 2019 [VIDEO].

La medesima società seleziona a tempo indeterminato neolaureati in ingegneria elettrica, in funzione di progettista elettrico, da collocare nelle sedi di Italferr di Genova, Milano e Roma. Si ricerca a tempo indeterminato anche uno specialista junior in ingegneria degli impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario in possesso della laurea magistrale in ingegneria elettronica, da disporre presso la Rete Ferroviaria Italiana RFI di Roma.

È richiesta a tempo indeterminato un'altra figura in qualità di specialista junior in ingegneria della diagnostica e dei sistemi di supervisione possessore della laurea magistrale in ingegneria informatica, da ubicare tramite RFI di Roma. Sempre con un contratto a tempo indeterminato si assume uno specialista junior ingegneria delle telecomunicazioni detentore della laurea magistrale ingegneria delle telecomunicazioni, da inserire mediante RFI di Roma.

Infine, si cercano a tempo indeterminato dei neolaureati in ingegneria meccanica nel settore dei mezzi d'opera e attrezzature per Rete Ferroviaria Italiana di Roma, con la laurea magistrale in ingegneria meccanica. Le domande di ammissione devono essere presentate entro le ore 12:00 di mercoledì 6 febbraio 2019. Per altre indicazioni consultare il portale online ''Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane''.

Bandi di Concorso Pubblico

L'Agenzia ANSF ha proclamato 4 bandi di concorso, per esami, per il conferimento a tempo indeterminato e full time di 37 posizioni, di cui 18 posti con l'incarico di funzionari di area tecnica, 11 impieghi con il ruolo di collaboratori di area tecnica, 6 ubicazioni con la mansione di ingegnere professionista di I qualifica professionale e 2 collocazioni con la nomina di dirigente di 2^ fascia, da accogliere presso la località di Roma e/o Firenze. Ma scopriamo quali sono i titoli di studio richiesti:

Funzionari

diploma di laurea quinquennale DL in ingegneria o laurea magistrale LM oppure laurea specialistica LS.

Collaboratori

diploma di nuovo ordinamento in ambito tecnologico nei seguenti indirizzi: meccanica, meccanotronica ed energia, trasporti e logistica, elettronica ed elettrotecnica, informatica e telecomunicazioni, costruzioni, ambiente e territorio.

Ingegneri

diploma di laurea quinquennale DL in ingegneria o laurea magistrale LM oppure laurea specialistica LS.

Dirigenti

laurea L o diploma di laurea quinquennale DL in ingegneria o laurea magistrale LM oppure laurea specialistica LS.

Le domande di assunzione devono pervenire [VIDEO] entro le ore 23:59 di giovedì 21 febbraio 2019.

Per reperire ulteriori informazioni contattare il sito web ''Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie''.