H&M è un gruppo che comprende nove marchi e che che da tanti anni si occupa della vendita di articoli e accessori di moda. Nello specifico, risale al 1947 l'apertura del suo primo negozio in Svezia. Dagli ottanta è cominciata la sua espansione in Europa. Anche in Italia [VIDEO] ha molti negozi, alcuni aperti nei centri commerciali, e per questo ogni mese cerca personale. Dal sito web, infatti, è possibile verificare che sono in corso di selezione candidati per la posizione di addetto vendita.

Assistere il cliente nei punti vendita H&M

Come anticipato sopra, H&M sta cercando persone capaci di condurre il cliente ad un ottimo acquisto.

Per la sua ricerca l'azienda utilizza anche un'apposita area del suo sito web. Dunque le sue Offerte di lavoro compaiono in un elenco dove predomina la figura dell'addetto vendite. La prima cosa da dire è che si tratta di una posizione aperta dal gruppo in diverse province italiane. Si può prendere come esempio il ruolo ricercato a Cremona, Lombardia.

La missione del futuro lavoratore sarà quella di soddisfare colui che entra in negozio per acquistare il proprio prodotto preferito, quindi viene richiesta la passione per questo settore. Dunque tra i requisiti non viene menzionato il possesso di esperienza precedente ma la disponibilità a lavorare su chiamata. In particolare, il selezionato diventerà un dipendente a contratto part-time e dovrà svolgere il suo Lavoro in base a turni e anche la domenica. Un altro requisito fondamentale è il domicilio del candidato a un'ora dal punto vendita in cui verrà assunto.

Come fare la domanda di lavoro online

Molte aziende hanno un sito web al fine di dare la possibilità a chiunque di candidarsi online alle proprie offerte di lavoro [VIDEO]. Anche H&M contente di farlo e precisamente attraverso una pagina dedicata alle carriere.

Nel dettaglio, innanzitutto è indispensabile digitare "h&m lavora con noi" su un qualsiasi motore di ricerca. Il primo link che compare sarà quello da cliccare per accedere immediatamente alla schermata che parla delle carriere. A questo punto, è possibile visionare la lista delle posizioni aperte in due modi: cliccando il pulsante "cerca opportunità di carriera" In alto, oppure la scritta "offerte disponibili" presente più in basso. Una volta scelto il ruolo per il quale si ritiene essere più idonei, basterà cliccare sul pulsante "candidati" e seguire le istruzioni necessarie per registrarsi al sito e inviare il curriculum.