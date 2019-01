Annuncio

Oggi il leader del Carroccio, Matteo Salvini, e Massimo Garavaglia, sottosegretario all'Economia, hanno presentato la nuova riforma previdenziale nota come quota 100. Ma oggi, 29 gennaio 2019, é anche il giorno in cui l'Inps apre la possibilità di inoltrare la domanda per l'uscita anticipata dal mondo del lavoro. L'istanza può essere presentata per via telematica all'Istituto nazionale di previdenza sociale, se si è in possesso di apposito pin, tramite il call center Inps o ancora tramite i soggetti abilitati ad effettuare questo procedure, come Caf e patronati.

Salvini è ampiamente soddisfatto da quanto fatto dall'esecutivo giallo-verde, ma il vero obiettivo resta quota 41.

Come inviare domanda per quota 100 tramite il sito Inps

Come riportato da Il Corriere della Sera per poter inviare la domanda è necessario essere in possesso di apposito pin per accedere al sito dell'Inps.

Basta infatti che il cittadino a questo punto si rechi nella sezione "domanda pensione, Ricostituzione, Ratei, Ecocert, Ape Social e Beneficio precoci". Dopo avere effettuato l'accesso sul sito Inps, è necessario recarsi nella sezione in alto a sinistra e cliccare sulla dicitura "Nuova domanda"; poi si deve cliccare sulla dicitura "Pensione di anzianità/vecchiaia", e successivamente sulla voce "Pensione di anzianità/ pensione anticipata". Infine si clicca su "Requisito quota 100".

Quota 100 è in Gazzetta Ufficiale

Ieri, 28 gennaio, il decreto di quota 100 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. [VIDEO]I requisiti cardine permangono: avere almeno 62 anni d'età anagrafica e 38 anni di contributi versati. Con grande orgoglio, nella conferenza di oggi alla Camera, Matteo Salvini e il sottosegretario all'Economia Massimo Garavaglia, hanno affermato che quota 100 è, finalmente, entrata in vigore.

Questa forma di previdenza sociale è stata introdotta in via sperimentale per i prossimi tre anni. La modalità di presentazione della domanda, secondo quanto divulgato dall'Inps e riportato da Il Corriere della Sera, è fruibile da parte dei lavoratori iscritti alle Gestioni private, alla Gestione pubblica e alla Gestione spettacolo e sport, anche con lo scopo di fare richiesta, attraverso quota 100, del cumulo dei periodi assicurativi.

Salvini: 'Obiettivo quota 41'

Salvini si è detto felice e orgoglioso [VIDEO]di quanto ottenuto. "Quota 41 é il prossimo obiettivo: questa é solamente una delle cinque manovre che puntano tutto sugli italiani", ha asserito Salvini. Il vice-premier ha lavorato per 8 mesi insieme al resto del governo per raggiungere questo traguardo. "Abbiamo messo il primo mattone sulla Fornero", ha concluso il volto simbolo della Lega.