Proseguono le Offerte di lavoro di Poste Italiane. Dopo la periodica ricerca di portalettere da assumere a tempo determinato, questa volta il recruiting riguarda personale laureato da inserire in qualità di specialisti nel settore finanziario e assicurativo in tutta Italia. Le nuove assunzioni si inseriscono nel piano Deliver 2022 presentato lo scorso anno che, nell’arco di cinque anni, dovrà consentire di massimizzare il valore della più grande rete distributiva d’Italia, da sfruttare anche per consentire l’evoluzione di nuovi servizi finanziari e assicurativi.

Da qui la ricerca di nuovi profili senior da assumere a tempo indeterminato [VIDEO].

Poste Italiane, offerte di lavoro per 'Specialisti consulenti mobili' in tutta Italia

Il Gruppo Poste Italiane assume professionisti con esperienza da impiegare in attività di consulenza e vendita di prodotti finanziari e servizi assicurativi.

Per potersi candidare è richiesto il possesso del titolo di studio di Laurea in discipline economiche, finanziarie e giuridiche con esperienza professionale di almeno due anni nella vendita e nella consulenza di prodotti finanziari e assicurativi, acquisita presso istituti bancari o assicurazioni. Sarà considerato titolo preferenziale aver superato l’esame da promotore finanziario.

Sono inoltre richieste alcune conoscenze professionali per quanto riguarda i mercati, gli strumenti finanziari ed i prodotti assicurativi e l’aver gestito un portafogli clienti di almeno 3 milioni di euro.

Assunzioni Poste Italiane: come fare domanda

Per poter presentare domanda [VIDEO] per l’assunzione come “Specialisti consulenti mobili” di Poste italiane è necessario registrarsi al portale erecruiting.poste.it, dove è anche possibile prendere visione dell’offerta di Lavoro in questione nella sua integrità, ed inviare il proprio curriculum vitae .

Non essendo indicata una precisa data di scadenza per l’invio delle domande, la ricerca deve ritenersi aperta fino a quando l’annuncio rimarrà presente sul portale.

I candidati che supereranno le selezioni entreranno a far parte della rete commerciale delle Direzioni provinciali e dovranno gestire e fidelizzare i clienti di Poste Italiane lavorando, inoltre, allo sviluppo, secondo gli obiettivi di budget previsti, di un portafogli clienti che sarà loro assegnato.

I contratti di assunzione saranno a tempo indeterminato con una retribuzione che prevede incentivi variabili in base al raggiungimento degli obiettivi assegnati.