Con l'uscita della bozza del decreto [VIDEO]per il Reddito di Cittadinanza stanno emergendo nuovi dettagli interessanti per coloro che vorranno aprire un'impresa. Le persone single che avvieranno attività autonome potranno infatti ricevere sei mensilità anticipate come incentivo.

Sono inoltre emerse alcune stime su quante persone dovrebbero aver diritto a ricevere il Rdc e su quale dovrebbe essere la cifra ricevuta da ogni nucleo famigliare avente diritto.

Reddito, sei mensilità anticipate a chi apre un'impresa

Secondo la bozza trapelata del decreto sul Reddito di Cittadinanza, dovrebbero esserci degli incentivi per coloro che avessero intenzione di aprire un'attività.

Se infatti il beneficiario del reddito dovesse decidere di aprire un'attività di lavoro autonomo o d'impresa individuale entro i primi dodici mesi, avrà diritto a sei mensilità anticipate, nei limiti sempre dei 780 euro mensili.

Coloro che fanno parte invece di un nucleo famigliare, potranno avere due mensilità anticipate come incentivo, ma l'inizio dell'attività dovrà essere comunicata all'Inps obbligatoriamente entro i primi 30 giorni, pena l'esclusione da questa misura vantaggiosa.

Quante persone dovrebbero aver diritto al Rdc

Secondo le ultime valutazioni emerse dall'ultima bozza della relazione (non definitiva) che sarà allegata al Disegno di Legge sul Rdc, saranno ben 4,9 milioni le persone che dovrebbero poter beneficiare della somma del Reddito [VIDEO]. Sarebbero in pratica circa 1.734.932 nuclei famigliari, mentre il 27% è da considerarsi autonomo e senza famiglia.

Il Reddito di cittadinanza dovrebbe spettare ai cittadini italiani o di altri paesi Ue in possesso dei prerequisiti, ai titolari del diritto di soggiorno, di soggiorno permanente o aventi il permesso di soggiorno Ue per "lungo-soggiornanti", familiari di altri paesi che possiedono convenzioni bilaterali di sicurezza sociale e infine ai residenti in Italia da almeno dieci anni.

Secondo questi calcoli, si tratterebbe quindi di circa il 5% degli stranieri presenti in Italia in forma legale e riconosciuta.

Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, partendo dalla cifra di 6,1 miliardi previsti, nel 2019 gli aventi diritto del Rdc dovrebbero ricevere una somma intorno ai 500 euro a famiglia. Se invece le famiglie interessate dovessero essere in numero superiore, come alcuni sostengono, il valore effettivo del Rdc scenderebbe di conseguenza.