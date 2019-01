Annuncio

Una raffica di scioperi sta interessando questa seconda metà del mese di gennaio. Ad incrociare le braccia non sono soltanto i lavoratori nel settore dei trasporti [VIDEO], ma abbiamo visto come anche in altri ambiti lavorativi si sono già svolte delle proteste sindacali. Altre andranno in scena tra pochi giorni, come ad esempio l’agitazione di docenti e personale ATA nel comparto scolastico. La giornata in cui le lezioni saranno a rischio è quella di sabato 26 gennaio 2019.

In questo inizio di anno non sono mancati gli stop e stavolta a proclamarlo è il Conf.A.S.I., che ha annunciato 24 ore di sciopero su tutto il territorio nazionale.

Ad essere coinvolti, oltre agli insegnanti, anche il personale "non docente".

Incroceranno le braccia sia i lavoratori con contratto a tempo determinato, che quelli indeterminati. Il MIUR è stato già avvisato della protesta ed ha provveduto a comunicarlo attraverso la nota n° 1045 lo scorso 14 gennaio 2019. Gli studenti dovranno comunque recarsi a Scuola, altrimenti saranno tenuti a presentare una regolare giustificazione per l’assenza. Presentandosi in classe, ci potrebbe essere forte rischio di non avere lezioni, anche se il MIUR invita i docenti ad informare gli istituti circa l’adesione o meno allo sciopero.

Motivi dello sciopero nel comparto scolastico

Antonio Labate, segretario di Conf.A.S.I., ha annunciato quali sono le ragioni di questa protesta, che andrà a coinvolgere docenti e personale ATA. In primo piano c’è la questione relativa alla riapertura dei corsi abilitanti per quegli insegnanti non abilitati di III fascia, con 36 mesi di servizio.

Questa, però, non è l’unica motivazione su cui si basa quest’agitazione sindacale. Viene richiesta maggior tutela per gli insegnanti di sostegno e una retribuzione lavorativa più congrua per i docenti.

Altro punto importante riguarda gli insegnanti delle scuole materne, per i quali viene chiesto al MIUR di riconoscere loro lo status di lavoro usurante. Insomma, tanti aspetti da risolvere, per i quali si richiede un incontro per apportare delle valide soluzioni. Dopo la doppia protesta andata in scena al rientro a scuola dopo le festività natalizie, ci attenderà un’altra giornata critica, con lezioni a rischio per gli studenti italiani. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che tra le altre proteste in programma entro la fine del mese, ci sarà anche lo sciopero dei medici [VIDEO] in data venerdì 25 gennaio 2019. Allo stop si uniranno anche personale sanitario e veterinari in tutta Italia.