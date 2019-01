Annuncio

Buone notizie per coloro che sono alla ricerca di un concorso pubblico per il profilo sanitario di psicologo, biologo e infermiere pediatrico. Tre distinte aziende sanitarie, infatti, hanno indetto nuovi concorsi per medesime professioni. I bandi sono stati pubblicati dall'Azienda Sanitaria di Udine (psicologo), dall'Azienda Sanitaria Locale CN1 di Cuneo, per il ruolo biologo, e dall'Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino (infermiere pediatrico).

Avviso per psicologo

A Udine, l'Azienda Sanitaria Universitaria integrata indice un avviso pubblico per l'assegnazione di un incarico riservato a un laureato in psicologia, [VIDEO] per la gestione di problematiche psicologiche dei pazienti affetti dall'HIV.

Possono partecipare alla selezione coloro che hanno conseguito:

Diploma di Laurea in Psicologia;

Specializzazione in psicoterapia;

Iscrizione all'albo degli psicologi (sezione A);

Esperienza e progettazione e realizzazione di percorsi di prevenzione malattie trasmissibili.

Presentazione della domanda

La domanda di partecipazione può essere inoltrata con le seguenti modalità: mediante raccomandata, consegna diretta all'ufficio protocollo, oppure tramite e-mail certificata, entro il prossimo lunedì 28 gennaio.

Il bando pubblico è reperibile sul sito asuiud.sanita.fvg.it - sezione concorsi.

Bando pubblico per biologo

L'Azienda Sanitaria Locale CN1 di Cuneo ha indetto un bando di concorso per un posto di dirigente biologo [VIDEO]- disciplina di scienza dell'alimentazione e dietetica. Tra i requisti necessari sono richiesti:

Cittadinanza italiana o dell'Unione Europea;

idoneità fisica all'impiego;

Laurea in Scienze Biologiche;

Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;

Iscrizione all'albo e ordine professionale.

Domanda di partecipazione

La domanda deve essere presentata unicamente tramite procedura telematica sul sito aslcn1.iscrizioneconcorsi.it, entro il 18 febbraio. Per ulteriori info è possibile reperire il testo completo dell’avviso nel portale internet dell’azienda sanitaria, selezionando la voce ‘concorsi’.

Concorso per due infermieri pediatrici

L’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino ha indetto un concorso per l’assunzione di due infermieri pediatrici. Oltre ai requisiti generali, i partecipanti devono aver conseguito:

Laurea di I Livello (L) in Infermieristica Pediatrica;

Oppure, Diploma Universitario di Infermiere Pediatrico;

Iscrizione al relativo albo professionale.

Presentazione della domanda

L’istanza di ammissione alla selezione dovrà essere redatta e inviata, mediante procedura on-line, entro il 17 febbraio, connettendosi al sito mauriziano.iscrizioneconcorsi.it. Ricordiamo che l'avviso completo è affisso sul sito internet dell'azienda sanitaria alla voce 'concorsi'