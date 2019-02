Annuncio

Annuncio

Casting in corso per la nuova edizione del Grande Fratello, il reality in onda sulle reti Mediaset. A tal proposito, sono in continuo aggiornamento le nuove date delle selezioni. Attualmente aperti anche i casting per la realizzazione di un film dal titolo Hotel Roma, diretto da Mario Iannuzziello.

Grande Fratello

Proseguono le selezioni relative al noto reality Grande Fratello. Oltre ai casting che si terranno la prossima settimana a Gallipoli, di cui vi abbiamo già parlato in precedenza, sono state fissate nuove selezioni che si terranno il 24 marzo a San Marcellino, in provincia di Caserta, presso Piazza Municipio. A tal proposito, per ricevere ulteriori informazioni occorre far riferimento al seguente numero telefonico: 051/6367648.

Annuncio

Gli interessati a candidarsi per le selezioni devono comunque visionare previamente il sito web del programma televisivo, inviando un video-provino (della durata massima di due minuti) tramite Whatsapp al numero di telefono 359/3286899. Nel video è necessario presentarsi, indicando nome, cognome, età e residenza, e segnalando in breve quali sono le proprie caratteristiche (caratteriali e non solo) principali, precisando per quale motivo il Grande Fratello dovrebbe decidere di accettare tale candidatura.

Hotel Roma

Per la realizzazione del film diretto da Mario Iannuzziello, ambientato negli anni '50, si cercano varie figure. In particolare, la richiesta è indirizzata verso i seguenti ruoli: un uomo intorno ai 45 anni, alto circa 1,75 cm, con capelli castani e baffi curati, viso un pò sciupato e occhi espressivi (ruolo: Vittorio); una donna di età compresa tra i 25 e i 30 anni, bruna, di bella presenza e dai tratti delicati (ruolo: Irene); una donna tra i 30 e i 35 anni, di statura non inferiore a 1,68 cm, con viso un pò squadrato e zigomi ben definiti, con un accento americano ben marcato (ruolo: Connie); un uomo di età poco superiore ai 40 anni, alto quasi 1,90, particolarmente magro, capelli lisci e un tantino stempiato (ruolo: Cesare Pavese poeta); un ragazzo da poco maggiorenne, di età scenica vicina ai 15 anni, magro, alto circa 1,75, dal viso spigoloso (ruolo: Cesare Pavese, ragazzo); un uomo sui 60 anni, alto circa 1,60 (ruolo: direttore).

Annuncio

I migliori video del giorno

Gli interessati devono inviare la propria candidatura, indicando dati personali, riferimenti di contatto e allegando alcune fotografie (in primo piano e a figura intera), al seguente indirizzo di posta elettronica: pariofilm@gmail.com. Particolarmente gradita sarà inoltre l'eventuale presentazione di una auto-intervista.