Annuncio

Annuncio

Casting in corso per la ricerca di concorrenti per la nuova edizione di Ciao Darwin, programma televisivo condotto da Paolo Bonolis e in onda su Canale 5. Sono inoltre aperte le selezioni di attori e attrici per alcuni spettacoli della compagnia teatrale Un Teatro da Favola.

Ciao Darwin

Per il noto programma televisivo dal titolo Ciao Darwin, condotto da Paolo Bonolis e la cui nuova edizione andrà in onda a breve su Canale 5, proseguono le varie selezioni per la ricerca di nuovi concorrenti. Le prossime si terranno martedì 19 febbraio a Milano, mentre venerdì 22 febbraio contemporaneamente a Reggio Emilia, Roma, Napoli e Firenze. Selezioni che proseguiranno martedì 26 febbraio nuovamente a Roma. Gli interessati devono iscriversi tramite l'apposito modulo online presente sul sito di Sdl tv.

Annuncio

Alcuni spettacoli teatrali

Per la realizzazione di alcuni spettacoli teatrali, la compagnia 'Un Teatro da Favola' seleziona attori e attrici di livello professionistico. Nello specifico, la richiesta è orientata verso le seguenti figure: un uomo di età compresa tra i 20 e i 30 anni (ruolo: principe supereroe); un uomo della stessa fascia di età ma di colore (ruolo: supereroe); una donna tra i 20 e i 28 anni (ruolo: principessa).

Tutti i candidati devono essere di bella presenza e dotati di carisma, sorriso, notevoli capacità recitative e di improvvisazione. I due attori dovranno inoltre possedere una corporatura atletica. Oltre a quanto detto, si richiedono buone doti vocali e un ottimo movimento di carattere scenico, nonché una qualificata formazione di tipo recitativo.

Annuncio

I migliori video del giorno

Gli interessati devono inviare dati personali, riferimenti di contatto, alcune fotografie e il proprio curriculum artistico, al seguente indirizzo di posta elettronica: teatrodafavola@gmail.com, all'attenzione di Pietro Clementi. Le selezioni si terranno poi su convocazione e prevedono la presentazione di quanto segue: un monologo tratto da un film o da uno spettacolo destinato ai bambini; un monologo di genere comico; una canzone (non vincolante), un paio di scene tratte dagli spettacoli della compagnia teatrale sulla base di un elenco che verrà allegato alla email di convocazione; recitare una scena di uno degli spettacoli della compagnia (il testo sarà consegnato in sede di audizioni). Per ulteriori indicazioni, informazioni e dettagli consigliamo di visionare la pagina ufficiale Facebook di Un Teatro da Favola.