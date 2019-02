Annuncio

Sono attualmente in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di numerose giovani comparse per la realizzazione del nuovo e importante film, prodotto da Lotus e diretto dal celebre regista Gabriele Muccino, dal titolo I Migliori Anni. I casting verranno effettuati prossimamente a Pisa. Sono, inoltre, aperte le selezioni per la ricerca di una hostess d'immagine a cura della nota agenzia GiZa Eventi in relazione ad una importante manifestazione che si terrà verso la fine del mese di marzo al polo fieristico di Parma.

I Migliori Anni

Per la realizzazione del nuovo importante film diretto dal celebre regista Gabriele Muccino, dal titolo I Migliori Anni, sono attualmente in corso le selezioni per reperire numerose e giovani comparse.

Il film in questione verrà poi prodotto da Lotus, una importante e nota casa di produzione cinematografica. A tale proposito, sabato 16 e domenica 17 febbraio si terranno dei casting a Pisa presso la concessionaria Mercedes Benz Auto Italia, ubicata in via Pellegrino Pontecorvo, 2. Nello specifico la richiesta è indirizzata verso due bambini o due bambine di età compresa tra i 6 e i 12 anni. Per quanti desiderano ricevere ulteriori informazioni, indicazioni e dettagli rimandiamo innanzitutto alla pagina Facebook del relativo evento o, in alternativa, al sito web bthestar.it o, ancora, al sito web di Provini Spettacoli. In ogni caso, i candidati minorenni, purché accompagnati, dovranno presentarsi il prossimo 16 o 17 febbraio nel luogo indicato e a partire dalle ore nove.

GiZa Eventi

La nota agenzia GiZa Eventi seleziona una hostess d'immagine e per l'accoglienza in relazione ad attività professionale da svolgersi alla fine del mese di marzo presso il polo fieristico di Parma. Le interessate a partecipare devono inviare la propria candidatura, indicando dati personali e di contatto, allegando alcune fotografie recenti, al seguente indirizzo di posta elettronica: casting@gizaeventi.com e inserendo nell'oggetto 'hostess immagine Mecspe'. Nel testo è necessario indicare anche altezza, età e ulteriori dettagli che possano essere utili per una adeguata e accurata valutazione. L'attività lavorativa si svolgerà il 28 e il 29 marzo, dalle ore 9 alle 18, e il 30 marzo dalle ore 9 alle ore 17.

Per reperire ulteriori informazioni e indicazioni consigliamo di visionare la pagina ufficiale Facebook dell'agenzia GiZa Eventi.