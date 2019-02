Annuncio

Casting attualmente in corso per la ricerca di ruoli vari per un film diretto dal regista Nicola Guarino, di produzione indipendente. Le riprese verranno effettuate a partire dal mese di giugno 2019 a Napoli. Sono inoltre aperte le selezioni per Radio Teen, per speaker, musicisti singoli e band, nell'ambito di un interessante progetto nato dalla collaborazione tra Studio Emme e Mondo Artistico.

Un nuovo film

Per la realizzazione di un film diretto dal regista Nicola Guarino, di produzione indipendente e le cui riprese verranno poi effettuate a Napoli nei mesi di giugno e luglio 2019, sono in corso le selezioni per la ricerca di varie figure come personaggi principali. Nello specifico, la richiesta è indirizzata verso una donna di 40 anni, di bella presenza (ruolo: Adelina); una donna di 35 anni particolarmente sensuale (ruolo: Wanda); un uomo di età compresa tra i 45 e i 50 anni, alquanto distinto (ruolo: Avvocato Giangi); un uomo intorno ai 50 anni (ruolo: Don Gregorio sacerdote); una ragazza di 20 anni carina e, se possibile, con accento del nord Italia (ruolo: Isotta); un uomo di 20 anni, carino e simpatico (ruolo: Francesco); una donna di età compresa tra i 30 e i 35 anni, attraente (ruolo: Segretaria).

Si precisa che l'età indicata è sempre da riferirsi a quella scenica e non anagrafica, e che inoltre verranno accettate le candidature solamente di quanti risiedono in Campania o, quantomeno, hanno un appoggio in tale regione. Gli interessati devono inviare dati personali e di contatto, unitamente al proprio curriculum artistico-professionale, ad alcune fotografie e, se possibile, ad un link di rimando a un proprio showreel, al seguente indirizzo di posta elettronica: castingpeccatori @gmail.com.

Radio Teen

Studio Emme, in sinergia con l'associazione culturale Mondo Artistico, sta promuovendo un interessante progetto collegato a Radio Teen. A tale scopo, si cercano attualmente ragazzi e ragazze, di età scenica compresa tra i 14 e i 18 anni e con buoni tempi comici e di bella presenza, come speaker radiofonici, e band musicali o musicisti singoli dall'età scenica tra i 16 e i 20 anni.

Le band devono essere già formate da qualche tempo. Gli interessati devono far riferimento al sito web di Studio Emme, alla sezione dedicata specificatamente ai casting per Radio Teen, dove è possibile reperire ogni ulteriore indicazione e informazione anche in relazione all'inoltro della propria candidatura (soprattutto nel caso di minorenni) ed è presente il form online da compilare al fine di registrarsi per le selezioni.