Sono attualmente aperte le selezioni per un interessante progetto connesso all'importante figura del mecenate Sebastiano Ferrero e ad alcuni suoi discendenti. A tale proposito si cercano attori e attrici in possesso di una rilevante esperienza nel settore recitativo per la realizzazione prima di un video e, successivamente, di uno spettacolo teatrale. Le riprese del video verranno effettuate a Biella e il tutto è connesso alla valorizzazione del Polo Culturale di questa città.

Un importante progetto

Per la realizzazione di un interessante video dal titolo "Rinascimento a Biella, Sebastiano Ferrero e i suoi figli", si selezionano attualmente attori e attrici. Si tratta di un importante progetto finalizzato alla valorizzazione del Polo Culturale di Biella e correlato a realizzare video dedicati a Sebastiano Ferrero (1439 /1519), noto nella cittadina di Biella come grande mecenate.

Il video in questione verrà prodotto dall'associazione "Storie di Piazza". Nello specifico, la richiesta è indirizzata verso le seguenti figure: una ragazza di età compresa tra i 18 e i 22 anni, possibilmente dai capelli chiari, che deve interpretare il ruolo di una nobildonna del 1500; una donna tra i 30 e i 50 anni, per il ruolo di una nobile del periodo che va dal 1600 al 1700; un uomo di età compresa tra i 45 e i 65 anni, che deve interpretare un pittore del 1500; un uomo tra i 35 e i 50 anni, nel ruolo di un cittadino del 1500; un uomo di età tra i 40 e i 50 anni, per interpretare il ruolo di un popolano del 1500. Per tutti i ruoli indicati si richiede il possesso di un'adeguata esperienza in ambito recitativo.

I casting

Le selezioni si terranno a Biella venerdì 15 febbraio, esclusivamente su convocazione correlata alla valutazione della documentazione inoltrata. A tale proposito Gli interessati devono inviare la propria candidatura al seguente indirizzo di posta elettronica: info @storiedipiazza.it, indicando nell'oggetto: "Casting Rinascimento". Occorre in tal senso inviare i propri dati personali e di contatto, alcune fotografie e il proprio curriculum artistico-professionale, specificando dettagliatamente le proprie esperienze in ambito recitativo. Le riprese del video in questione verranno poi effettuate agli inizi del mese di aprile 2019. Possiamo nel frattempo anticipare che il video verrà seguito dalla realizzazione di un'importante e qualificata versione teatrale.