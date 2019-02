Annuncio

Casting attualmente aperti per la ricerca di attori e attrici per la realizzazione di un importante film, incentrato su tematiche sociali alquanto attuali, diretto da Felice Bonfiglio e le cui riprese verranno poi effettuate in Sicilia. Sono inoltre aperte le selezioni per la ricerca di alcuni ruoli per un cortometraggio dal titolo "Un giorno da grandi", collegato alla Scuola Holden e che verrà poi girato a Torino.

Un nuovo film

Per la realizzazione di un nuovo interessante film, diretto dal regista Felice Bonfiglio e le cui riprese verranno poi effettuate in Sicilia, sono in corso le selezioni per la ricerca di attori e attrici di età compresa tra i 6 e i 70 anni. Gli interessati devono inviare la propria candidatura facendo riferimento al seguente indirizzo di posta elettronica: 2019@ bonfiglio-film.com, indicando dati personali, riferimenti di contatto, alcune fotografie e documentazione relativa ad eventuali precedenti esperienze in ambito recitativo.

Per i minorenni la candidatura dovrà essere spedita da un genitore o da un tutore. È possibile far riferimento all'indirizzo email prima indicato anche per richiedere ulteriori informazioni e indicazioni. La trama del film è correlata prevalentemente alle problematiche relative al lavoro in Sicilia.

Un cortometraggio

Per il cortometraggio dal titolo "Un giorno da grandi", collegato alla Scuola Holden di Torino, si cercano alcuni ruoli. In particolare, la richiesta in questione è orientata verso una bambina di età scenica compresa tra 9 e 10 anni (ruolo: Anita); una bambina di età scenica tra 8 e 9 anni (ruolo: Maddalena); e un uomo di età scenica compresa tra i 40 e i 45 anni, possibilmente originatio dell'Italia meridionale, di statura elevata e con struttura fisica robusta (ruolo: Antonio).

Le selezioni si svolgeranno a Torino il prossimo 27 febbraio presso la Sala Casting della Film Commission Torino Piemonte (Via Cagliati, 42), dalle 9:30 alle ore 18:00. Per candidarsi è necessaio inviare dati personali e di contatto, nonchè due fotografie (in primo piano e a figura intera, entrambe nominate indicando il proprio nome e cognome), al seguente indirizzo di posta elettronica: michele.sela @studenti.scuolaholden.it. Si precisa che la fotografia a figura intera va scattata indossando abiti da lavoro o da scuola. Per ulteriori dettagli e informazioni si può far comunque riferimento alla email indicata.