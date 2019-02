Annuncio

Annuncio

Sono state riaperte le selezioni relative alla realizzazione dell'interessante film dal titolo Palazzo di Giustizia, prodotto da Tempesta srl e diretto dalla regista Chiara Bellosi. Le riprese verranno poi effettuate a Torino. Attualmente si cercano bambine e bambini. Sono inoltre in corso i casting per la ricerca di una giovane attrice, con ruolo da protagonista principale, per la realizzazione di un cortometraggio dal titolo Il Pranzo, diretto dal regista Goffredo Maria Bruno, le cui riprese verranno effettuate a Roma.

Palazzo di Giustizia

Per realizzare un film dal titolo Palazzo di Giustizia, diretto dalla regista Chiara Bellosi e di cui avevamo già fornito in precedenza varie informazioni, soprattutto relativamente ai casting, sono state recentemente riaperte le selezioni.

Annuncio

Le riprese del film, prodotto da Tempesta srl, verranno poi effettuate nel mese di marzo 2019 a Torino. Nello specifico, la richiesta è indirizzata verso le seguenti figure: una bambina di età compresa tra i 2 e i 3 anni, e un bambino di circa 1 anno di età, massimo 1 anno e mezzo. Per inoltrare le candidature dei bambini da proporre ai casting, i genitori o i tutori devono inviare i dati propri e del bambini nonchè un proprio riferimento telefonico, allegando inoltre 2 o 3 fotografie del minore, al seguente indirizzo di posta elettronica: palazzodigiustizia.casting@gmail.com attendendo poi riscontri ed eventuali convocazioni.

Il Pranzo

Per la realizzazione dell'interessante cortometraggio dal titolo Il Pranzo, diretto dal regista Goffredo Maria Bruno, si selezionano attualmente giovani attrici di età compresa tra i 25 e i 30 anni.

Annuncio

I migliori video del giorno

Le riprese verranno poi effettuate a Roma nel corso della prossima primavera 2019. Si tratta di uno short film tra il comico e il grottesco, per il quale si ricerca nello specifico una attrice protagonista, chiamata ad interpretare il ruolo di una modella dal viso particolarmente delicato, quasi angelico, e con capelli possibilmente lunghi e chiari. Le interessate a presentare la propria candidatura devono inviare i propri dati personali, i riferimenti di contatto, tre fotografie (di cui una a figura intera) e il proprio curriculim artistico-professionale, a questo indirizzo di posta elettronica: cortoilpranzo@yahoo.com. I casting si svolgeranno in seguito su convocazione, dopo una prima valutazione effettuata sulla base della documentazione inviata.