Sono attualmente aperte le selezioni per la realizzazione di una serie televisiva e di un importante film. Sono poi aperti i casting per la ricerca di vari ruoli per realizzare uno short film da girarsi a Torino.

Una serie TV e un film

Per la realizzazione di una serie televisiva, Cineworld Roma cerca una neonata che non abbia oltre un mese di età. Inoltre, per la produzione di un nuovo film, la stessa nota istituzione seleziona la controfigura di una attrice di età compresa tra i 40 e i 60 anni, con capelli castani sopra le spalle e con taglia numero 44. Per ulteriori indicazioni, informazioni e dettagli, rimandiamo alla pagina ufficiale Facebook di Cineworld. In ogni caso, per inoltrare la candidatura relativa alla prima richiesta, i genitori interessati devono far riferimento a questo numero telefonico: 340-6016289, mentre per quanto concerne la seconda richiesta, le interessate devono visionare previamente la fotografia dell'attrice in questione pubblicata sulla pagina prima indicata e, nel caso, inviare dati personali, riferimenti di contatto nonché alcune fotografie facendo riferimento a quanto indicato sulla suddetta pagina.

Uno short film a Torino

Per un nuovo interessante cortometraggio di produzione indipendente, le cui riprese verranno effettuate a Torino nella seconda metà del mese di marzo, si selezionano le seguenti figure: una donna di età compresa tra i 25 e i 30 anni (ruolo: signora Fiore), un uomo tra i 30 e i 35 anni, di bella presenza (ruolo: signor Fiore), una donna tra i 30 e i 35 anni, anglofona (ruolo: Mrs. Smith), un uomo tra i 40 e i 50 anni (ruolo: agente di Polizia), un uomo di età compresa tra i 30 e i 40 anni (ruolo: ufficiale di Polizia). Si precisa che l'età indicata è sempre da riferirsi a quella scenica e non a quella anagrafica. Inoltre, si richiede sempre la residenza, o almeno il domicilio, a Torino.

Le selezioni si terranno alla fine di questo mese di febbraio 2019 esclusivamente su convocazione. In tale contesto, i pre-selezionati online riceveranno anche il testo da interpretare in sede di casting. Gli interessati a partecipare alle selezioni in questione sono tenuti a spedire dati personali, riferimenti di contatto, nonché una fotografia recente in primo piano, a questo indirizzo di posta elettronica: marcodebart@hotmail.com: nell'oggetto della email i candidati devono inserire 'casting cortometraggio'.