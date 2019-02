Annuncio

Sono attualmente in corso i casting finalizzati alla ricerca di attori e attrici per la realizzazione di un nuovo film da girarsi a Roma e alla selezione di figure varie per realizzare un cortometraggio diretto da Gianni De Blasi e prodotto da Passo Uno Cinema.

Un film

Per un film, le cui riprese verranno poi effettuate verso la fine del mese di marzo 2019 a Roma, si selezionano attualmente attori e attrici. Entrando più nello specifico, la ricerca è orientata verso un attore di circa 20 anni, con capelli e occhi chiari; un attore intorno ai 30 anni, con capelli e occhi scuri; un attore di circa 6 anni, con capelli e occhi chiari; un'attrice intorno ai 60 anni e una di 40 anni, entrambe bionde e con occhi chiari; un attore di circa 70 anni, alto e magro; un attore di circa 60 anni.

L'età indicata è da riferirsi a quella scenica e non a quella anagrafica. Gli interessati devono inviare i dati personali, riferimenti di contatto, alcune fotografie, uno showreel nonchè il proprio curriculum artistico-professionale, al seguente indirizzo di posta elettronica: timidezzadellechiome @gmai.com.

Il film verrà girato sotto la speciale supervisione di Giacomo Ciarrapico.

Un cortometraggio

Selezioni attualmente in corso per ruoli vari per la realizzazione di uno short film diretto da Gianni De Blasi e prodotto da Passo Uno Cinema con il supporto di Apulia Film Commission. In particolare, la richiesta è indirizzata prima di tutto verso un uomo tra i 30 e i 50 anni, di bella presenza ma dall'aspetto al contempo aggressivo e alquanto rude, possibilmente con capelli lunghi e barba. Il candidato per questo ruolo deve risiedere in Puglia, anche se non è indispensabile che sia di nazionalità italiana. Si cercano inoltre un uomo tra i 30 e i 50 anni, molto corpulento e di peso superiore ai 120 kg; un uomo tra i 20 e i 30 anni, glabro e dall'aspetto efebico; una donna tra i 25 e i 30 anni, magra e con lo sguardo particolarmente magnetico.

Tutti devono dimostrare di possedere precedenti esperienze di carattere recitativo. Per reperire ulteriori informazioni consigliamo di visionare previamente la pagina ufficiale Facebook di Passo Uno Cinema. Gli interessati devono comunque inviare la propria candidatura, indicando dati personali e di contatto e allegando alcune fotografie e il proprio curriculum artistico-professionale, a questo indirizzo di posta elettronica: casting @passouno.it.