Annuncio

Annuncio

Casting attualmente aperti per la ricerca di attori, attrici e comparse per realizzare un importante spot pubblicitario di un noto marchio di pasta. Le riprese verranno poi effettuate a Roma. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni di danzatori e danzatrici per alcuni importanti spettacoli teatrali per Roma City Ballet Company.

Uno spot pubblicitario

Per la realizzazione di uno spot pubblicitario per una nota casa di produzione di pasta, si selezionano numerose comparse nonché attori e attrici.

Leggi anche Nuove Assunzioni Enti Pubblici: inoltro CV entro lunedì 11 febbraio

Nello specifico, la richiesta è indirizzata innanzitutto verso un attore e una attrice, entrambe di età compresa tra i 30 e i 50 anni, residenti in qualunque parte d'Italia, di bella presenza e con una bella voce e notevole dialettica.

Advertisement

Si cercano poi, come comparse, tre ragazze di età compresa tra i 18 e i 25 anni, tutte di bella presenza, tre ragazze tra i 25 e i 30 anni, tre donne tra i 50 e i 60 anni, tre uomini di età compresa tra i 30 e i 50 anni e tre tra i 50 e i 60 anni. Infine, sempre come comparse, si cercano cinque ragazzi tra i 18 e i 25, tutti di bellissima presenza. Si precisa che le comparse devono essere residenti o domiciliate nel Lazio. Le riprese verranno poi effettuate nel mese di marzo 2019 nei pressi di Roma. Gli interessati devono inviare i propri dati personali e di contatto, unitamente ad alcune fotografie e, se si candidano come attori, al proprio curriculum artistico-professionale, al seguente indirizzo di posta elettronica: rivieracommercio @ gmail. com indicando nell'oggetto: 'casting pasta'.

Advertisement

Alcuni spettacoli teatrali

Per la realizzazione di alcuni importanti spettacoli teatrali di Roma City Ballet Company, per l'esattezza Cenerentola e Lo Schiaccianoci, si selezionano danzatori e danzatrici. Le audizioni si terranno il 3 marzo 2019 presso il Centro Danza Balletto di Roma (Via Aurelia 477), a partire dalle ore 9:30. Per raggiungere la sede delle selezioni occorre prendere la metro A e scendere alla fermata Cornelia. Gli interessati a partecipare ai casting devono assolutamente prenotarsi facendo riferimento al seguente indirizzo di posta elettronica: audizioni@ romacityballetcompany. com o a questo numero di telefono: 06-66000331. Una volta ricevuta la conferma della propria prenotazione, i candidati devono presentarsi in base alle indicazioni riportate in precedenza portando con sé alcune fotografie e il proprio curriculum artistico-professionale.