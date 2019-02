Annuncio

Anche in queste settimane è possibile partecipare ad alcuni concorsi pubblici per il ruolo di operatore socio sanitario, farmacista e assistente sociale. I bandi sono stati pubblicati dall'IPAB Andrea Danielato, con sede a Cavarzere (OSS), dall'Azienda Integrata di Verona, per la professione di farmacista e dal Comune di Firenze (assistente sociale).

Bando per sei OSS

L'IPAB Andrea Danielato Centro Servizio per gli Anziani di Cavarzere, in provincia di Venezia ha indetto un bando pubblico, per il conferimento di sei posti di OSS. Al concorso possono partecipare tutti coloro che, alla data di scadenza del presente avviso, sono in possesso dei seguenti specifici requisiti:

Essere cittadini italiani o cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea;

Attestato di qualifica di “Operatore socio sanitario” o equipollente;

Patente di guida categoria B;

Idoneità fisica all'impiego.

Invio della domanda

La domanda di ammissione al concorso, dovrà pervenire tramite una delle seguenti modalità: a mezzo del servizio postale; direttamente all’ufficio protocollo dell’ente: sito in Corso Europa n.

46 – 30014 Cavarzere (Ve), oppure tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata: 'info @pec.ipabdanielato.it', entro il prossimo 28 marzo. Alla domanda di partecipazione deve essere allegata, la ricevuta della tassa di € 7,75. Ricordiamo che il bando è presente, nel sito: ipabdanielato.it - amministrazione trasparente - avvisi ed esiti relativi ai concorsi.

Selezione per farmacista

L'Azienda Ospedaliera Integrata di Verona ha emanato un avviso pubblico, per il conferimento di una borsa di studio e ricerca, presso il l’UOC di Servizio Farmacia, nell'ambito del progetto "Gestione della documentazione e valutazione scientifica/metodologica". Tra i requisiti specifici è richiesto:

Laurea Magistrale in Farmacia;

Oppure, in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche.

Domanda di ammissione

L'istanza di ammissione, dovrà essere inviata secondo uno dei seguenti modi: direttamente a mano o spedita a mezzo raccomandata; oppure via PEC 'aovr @pecveneto.it', entro il prossimo 6 marzo. Il testo integrale dell'avviso è reperibile, nel sito: aovr.veneto.it/home.

Concorso per 22 posti di assistente sociale

Il Comune di Firenze ha emanato un concorso, per l'assunzione di 22 assistenti sociali. Al concorso potranno partecipare coloro in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

Diploma di Assistente Sociale rilasciato dalle Scuole dirette;

Diploma Universitario di Assistente Sociale unitamente all’abilitazione per l’esercizio della professione;

Oppure, Laurea triennale in Servizio sociale (classe 39 – ex classe 6);

Oppure, Laurea specialistica (classe 57/S) o Laurea magistrale (classe LM-87);

Iscrizione al relativo albo professionale;

Patente di guida di categoria B.

Presentazione della domanda

L'unica modalità consentita per l'inoltro dell'istanza è tramite procedura telematica, all’indirizzo: comune.fi.it - amministrazione trasparente - bandi di concorso - selezioni esterne - bandi aperti.

Ricordiamo che la scadenza è fissata al prossimo 28 marzo. Per ulteriori modalità è possibile prendere visione del bando, nel sito istituzionale del Comune di Firenze.