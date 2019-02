Annuncio

Anche a metà febbraio non mancano le opportunità professionali per il ruolo di operatore socio sanitario e assistente sociale. I bandi, con scadenza fino al prossimo 11 marzo, sono stati pubblicati dall'ULSS6 Euganea (OSS), dal Comune di Vicenza e da quello di San Vito al Tagliamento, per la professione di assistente sociale. A seguire le info e i requisiti necessari.

Avviso pubblico per operatori socio sanitari

L'ULSS6 Euganea di Padova ha bandito un pubblico avviso, per eventuali assunzioni di personale, nel ruolo tecnico di 'operatore socio sanitario', con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno. Per partecipare al predetto concorso è necessario essere in possesso di:

Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;

Diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dell’obbligo scolastico;

Attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario di durata annuale;

Assistente all’infanzia di durata triennale;

Assistente per comunità infantile di durata quinquennale;

Altri titoli equivalenti.

Presentazione delle domande

La domanda di partecipazione all’avviso dovrà essere prodotta mediante procedura telematica, presente nel sito uaulss6.veneto.it, sezione concorsi, entro il prossimo 25 febbraio. Ricordiamo che il testo del presente bando è disponibile sul sito internet della suddetta azienda sanitaria.

Due concorsi per assistenti sociali

Il Comune di Vicenza ha indetto una procedura selettiva per la formazione di una graduatoria a tempo determinato nella professione di assistente sociale. Oltre ai requisiti generali, i partecipanti devono essere in possesso di un diploma di laurea in Servizio Sociale o laurea afferente e iscrizione all'albo professionale degli assistenti sociali.

Domanda di partecipazione

I candidati dovranno inoltrare l'istanza di ammissione connettendosi al sito del Comune di Vicenza e selezionando la voce 'pubblicazioni on-line - Concorsi Pubblici'. Alla domanda deve essere allegata la ricevuta della tassa di € 7,75. Ricordiamo che la scadenza è fissata al giorno 22 febbraio.

Per ulteriori informazioni è possibile reperire il testo completo del bando sul sito della Città di Vicenza.

Il Comune di San Vito al Tagliamento, in provincia di Pordenone, indice un concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di quattro assistenti sociali. Tra i requisiti specifici è richiesto:

Diploma Universitario in Servizio Sociale (L.341/90);

Oppure, diploma di assistente Sociale rilasciato dalle scuole dirette ai fini speciali universitarie;

Laurea triennale ex DM 509/99 appartenente alla classe 6 'Scienze del Servizio Sociale';

Oppure, laurea triennale classe 39 'Servizio sociale';

Essere iscritto all’Albo professionale degli Assistenti Sociali;

Conoscenza dei sistemi applicativi informatici di base e strumenti web comunemente diffusi;

Conoscenza della lingua inglese.

Invio della domanda

La domanda deve essere consegnata entro l'11 marzo mediante una delle seguenti modalità: Pec, a mezzo raccomanda o consegna a mano.

Si ricorda che il testo integrale del bando di concorso, con indicazione di requisiti e modalità, è disponibile sul sito istituzionale del Comune di San Vito al Tagliamento.