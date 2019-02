Annuncio

Nuovi concorsi che riguardano la professione di tecnico di laboratorio biomedico, fisioterapista e tecnico sanitario di radiologia medica. I bandi sono stati emanati dall'ULSS 2 di Treviso (tecnico biomedico), dall'Azienda Socio - Sanitaria di Pavia, per la professione di fisioterapista e dall'Azienda Socio - Sanitaria di Monza (tecnico di radiologia).

Avviso pubblico tecnico biomedico

L'ULSS 2 Marca Trevigiana ha indetto un avviso pubblico, per la formazione di una graduatoria dalla quale attingere per conferire incarichi a tempo indeterminato, nel ruolo professionale di tecnico di laboratorio biomedico.

Per partecipare all'avviso è necessario aver conseguito: un diploma di laurea di primo livello di Tecnico di Laboratorio Biomedico o titoli equipollenti e iscrizione all’albo professionale.

Domanda di partecipazione

I candidati dovranno far pervenire la propria iscrizione unicamente tramite procedura telematica, al link apposito (aulss2veneto.iscrizioneconcorsi.it), entro e non oltre il prossimo 18 febbraio. Ricordiamo che è possibile reperire il bando completo visitando il sito: aulss2.veneto.it - concorsi - alla casella "avvisi pubblici".

Concorso per cinque fisioterapisti

L'ASST Pavia indice un concorso pubblico, per l'assegnazione di cinque posti di collaboratore professionale sanitario - fisioterapista. Oltre ai requisiti generali è necessario essere in possesso di una laurea di primo livello in Fisioterapia (classe delle lauree L-SNT/02), con iscrizione al relativo ordine professionale.

Invio della domanda

Coloro che intendono candidarsi al concorso dovranno presentare la domanda di ammissione, secondo uno dei seguenti modi: consegna a mano, presso gli Uffici Protocollo dell’ASST di Pavia; inoltro tramite posta elettronica certificata oppure mediante raccomandata.

Il termine ultimo per la consegna dell'istanza è fissato al prossimo 4 marzo. Il testo completo del suddetto bando è affisso, nel sito dell'Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di Pavia, alla sezione: albo pretorio online - informazioni dall'azienda - concorsi aperti.

Bando pubblico per tecnico sanitario di radiologia

L'Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di Monza ha emanato un concorso, per due posti di tecnico sanitario di radiologia medica, di cui un posto riservato ai Volontari delle Forze Armate. Tra i requisti specifici è richiesta una laurea triennale in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia, oppure altri titoli afferenti, con iscrizione all’Albo dei Tecnici di Radiologia Medica.

Presentazione della domanda

Le istanze dovranno essere presentate tramite procedura telematica, registrandosi nel sito aziendale, entro il prossimo 4 marzo. Alla domanda è necessario allegare, la ricevuta della tassa di € 20,00. Per ulteriori requisiti è possibile scaricare il bando integrale, nel sito: asst-monza.it -bandi e concorsi.