Annuncio

Annuncio

In queste settimane non mancano le opportunità di lavoro in ambito socio-sanitario in diverse regioni italiane.

Di seguito andremo a segnalare tre Concorsi Pubblici per il ruolo di biologo, per tecnico di laboratorio biomedico e per farmacista [VIDEO]. I bandi sono stati pubblicati dall'Azienda Sanitaria n°2 Bassa Friulana - Isontina (per quanto riguarda la selezione di biologo), l'Azienda Ospedaliera Papardo di Messina (per la selezione per tecnico di laboratorio) e presso l'ULSS 8 Berica Regione Veneto (per la professione di farmacista).

A seguire, le informazioni e i requisiti necessari.

Selezione per biologo

Bando di seleziona pubblica emanato dall'Azienda Sanitaria n° 2 Bassa Friulana - Isontina, per l'assegnazione di una borsa di studio, nell'ambito del progetto 'Valutazione della ricaduta vaccinale anti - HPV'.

Advertisement

Per l'ammissione al concorso i candidati debbono possedere una laurea in Biologia o in Biotecnologie mediche [VIDEO], con iscrizione al relativo albo professionale e abilitazione all'esercizio della professione. Inoltre è richiesta una comprovata esperienza in laboratorio micro-biologia e tecniche bio-molecolare e tesi di laurea di interesse 'microbiologico o bio-molecolari'.

La domanda di ammissione dovrà essere inviata entro il prossimo 18 gennaio, secondo le modalità indicate nel bando. Per ulteriori informazioni, è possibile reperire il testo completo, nel sito: aas2.sanita.fvg.it.

Borsa di studio tecnico biomedico

L'Azienda Ospedaliera Papardo di Messina indice una selezione pubblica, per il conferimento di una borsa di studio a un collaboratore sanitario 'tecnico di laboratorio biomedico', nell'ambito del progetto denominato 'Monitoraggio farmaci biologici per pazienti cronici in patologie reumatiche'.

Advertisement

Tra i requisiti specifici è necessario:

Laurea triennale in Tecniche di laboratorio biomedico;

Iscrizione all'albo professionale di suddetta professione;

Altri titoli equivalenti.

Saranno considerati titoli preferenziali l'aver maturato una precedente esperienza nel dosaggio con tecniche immunometriche e altri titoli come indicato nel testo integrale.

Presentazione della domanda

Gli interessati sono tenuti a presentare la domanda, entro il 18 gennaio tramite servizio postale con raccomandata oppure tramite PEC, al seguente indirizzo 'protocollo @pec.aopapardo.it'. Ricordiamo che la durata della borsa ha valenza per 12 mesi e il testo del bando integrale è disponibile, nel sito: aopapardo.it - sezione online - amministrazione trasparente.

Concorso per farmacista

L'Azienda ULSS n° 8 Berica, nel vicentino, nella Regione Veneto ha emanato un avviso pubblico, per l'attribuzione di una borsa di studio a un laureato in Farmacia o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, con dottorato di ricerca e non aver superato i 40 anni di età.

Invio della domanda

Coloro che intendo presentare la propria candidatura, dovranno presentare l'istanza all'ufficio protocollo di Vicenza o tramite casella personale di e-mail certificata, entro il prossimo 18 gennaio, Il testo dell'avviso pubblico è reperibile, nel sito ufficiale: aulss8.veneto.it.