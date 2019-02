Annuncio

Attesa nel mondo della Scuola per la prima prova simulata del nuovo esame di Maturità, che prenderà inizio domani mattina alle ore 8:30 e riguarderà quella d'italiano. Tanti i dubbi degli studenti sulla nuova Maturità (che prevede soltanto due prove e non tre come lo scorso anno), a dare risposta ad alcune perplessità ci ha pensato il Miur con una serie di Faq pubblicate sul proprio sito, nella sezione dedicata all'esame di Stato. La seconda simulazione della prova d'italiano si svolgerà martedì 26 marzo, mentre giovedì 28 febbraio e martedì 2 aprile ci saranno le simulazioni della seconda prova, che quest'anno avranno carattere multidisciplinare (ad esempio, allo scientifico nella seconda prova ci saranno argomenti di matematica e fisica, come al classico per la prima volta si tratteranno argomenti di latino e classico insieme).

Dettagli simulazione prova d'italiano

La simulazione della prova d'italiano prenderà inizio domani mattina alle ore 8:30, così come avverrà il giorno 19 giugno, data ufficiale per l'inizio della prima prova della nuova Maturità. La prova d'italiano, che sarà proposta domani agli studenti, prevederà:

due tracce per l'analisi del testo (tipologia A);

tre tracce per il testo argomentativo (tipologia B);

due tracce per il tema di d’attualità (tipologia C).

La prova proposta potrà essere svolta domani ma anche un altro giorno, saranno i professori a decidere in autonomia. La simulazione di domani e le successive previste saranno di grande aiuto non soltanto agli studenti ma anche ai professori per "allenarsi" nella correzione.

Le simulazioni non andranno conteggiate come punteggio e pertanto non faranno medie, né sostituiranno altre verifiche periodiche. Si ricorda che le novità sono previste anche per la prova orale, il cui colloquio partirà dalla scelta di una delle buste predisposte dalla commissione d'esame (ciò avverrà alcuni giorni prima della prova orale). Nel colloquio orale gli studenti dovranno affrontare anche argomenti inerenti all'alternanza scuola lavoro, cittadinanza e costituzione. Nei prossimi mesi il Miur pubblicherà anche esempi significativi dei materiali che le commissioni potranno proporre durante la prova orale. Al momento, non è stato reso noto nessun calendario per gli esempi della prova orale.

Ad ogni modo, il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti rassicura gli studenti affermando che non ci sarà nessun problema per chi studia.