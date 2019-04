Nel mese di maggio si terranno una serie di agitazioni sindacali. Tra i principali scioperi in programma c'è quello che si terrà durante la festa dei lavoratori, indetto da USI (Unione Sindacale Italiana). Nel corso della giornata incroceranno le braccia i dipendenti pubblici e privati, compresi quelli del settore dei trasporti.

Nelle settimane successive si susseguiranno altre proteste che metteranno a rischio soprattutto i servizi legati a mezzi pubblici, treni e aerei.

Calendario degli scioperi in programma a maggio

In data 1 maggio, oltre al suddetto sciopero, ci sarà lo stop del personale di Busitalia Veneto nei bacini di Padova e Rovigo che avrà durata di 24 ore.

Si proseguirà il giorno 2 con l'agitazione sindacale dei dipendenti di Tua in Abruzzo, anche in questo caso per tutto il giorno. A Napoli, invece, si asterrà dal lavoro il personale di EAV sempre per 24 ore. Questa protesta è stata organizzata da FAISA-CONFAIL e UGL Autoferrotranvieri.

I primi giorni del mese saranno caratterizzati da altre mobilitazioni nel settore dei trasporti. Il 3 maggio toccherà ai lavoratori di ENAV fermarsi per quattro ore (12:00-16:00) su tutto il territorio nazionale.

Contemporaneamente sciopererà anche il personale navigante di Air Italy. Restando nel comparto aereo, è prevista anche la protesta dei dipendenti di Alitalia SAI che riguarderà solo lo scalo di Roma-Fiumicino sempre dalle ore 12:00 alle 16:00.

Lo stesso giorno si attendono disagi anche in Lombardia a causa dello stop del personale di Autoguidovie di quattro ore (8:30-12:30), mentre in Puglia si fermeranno per quattro ore (8:00-12:00) i dipendenti delle ferrovie del sud-est e dei servizi automobilistici.

Nella città di Bologna, invece, incroceranno le braccia i lavoratori del reparto sosta di TPER nelle ultime quattro ore del servizio.

Si proseguirà il 6 maggio con lo sciopero di ATC a Capri di quattro ore (11:00-15:00), dopodiché si terrà una protesta del personale di TPER a Ferrara il 7 maggio per quattro ore (12:00-16:00). Venerdì 10 si asterranno dal lavoro i dipendenti di AMT Catania: la protesta avrà una durata di otto ore (10:00-18:00). Il 13 maggio si fermeranno i lavoratori di Miorelli Service, società appaltatrice di Trenitalia in Emilia Romagna, nel corso della seconda metà di ogni turno.

Si chiuderà la prima metà del mese con lo stop di GEST a Firenze il giorno 14 per quattro ore (12:00-16:00).

Una delle giornate più critiche sarà quella del 17 maggio, quando si terrà uno sciopero nazionale dei trasporti. Il TPL si fermerà per quattro ore con modalità differenti di città in città. Saranno otto le ore di stop nel comparto ferroviario (9:00-17:00), mentre non è ancora stata comunicata la durata dell'agitazione per quanto concerne il settore aereo.

Il 21 maggio incroceranno le braccia tutti i lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e indotto degli aeroporti di 24 ore.

Si proseguirà il 27 con la protesta di RFI a Firenze di otto ore (9:01-17:00), mentre il giorno 31 si replicherà con altre otto ore di stop. L'ultimo sciopero indetto per la fine del mese è quello di 24 ore di Torino da parte del personale di GTT.