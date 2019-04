Ancora attivi tre Concorsi Pubblici per la professione di biologo e farmacista. I bandi e gli avvisi pubblici sono stati emanati dall'Ospedale Policlinico San Martino di Genova, dall'Ospedale Niguarda di Milano (biologo) e dall'ASST Fatebenefratelli Sacco Milano, per il ruolo di farmacista. Per ogni concorso si riportano i requisiti principali e dove consultare i rispettivi bandi completi.

Due concorsi per biologi

L'Ospedale Policlinico San Martino di Genova indice un avviso pubblico, per l'assegnazione di un incarico a un laureato in biologia sanitaria, da svolgersi all'U.O Clinica Oculistica.

Oltre al titolo di studio richiesto, i candidati devono aver effettuato l'iscrizione al relativo albo professionale.

Domanda di partecipazione

La domanda deve essere consegnata, entro il prossimo 2 maggio secondo uno dei seguenti modi: posta elettronica certificata o mezzo raccomandata. Il testo integrale dell'avviso è affisso, nel sito: ospedalesanmartino.it.

Avviso pubblico di procedura comparativa indetto dall'Ospedale Niguarda di Milano, per il conferimento di un incarico libero professionale, presso la S.C.

Oncologia Falck. Gli interessati devono aver i seguenti requisiti:

Diploma di laurea in Scienze Biologiche (vecchio ordinamento);

Oppure, laurea specialistica o magistrale;

Specializzazione in Patologia Clinica o equipollenti;

Iscrizione all'albo.

Invio della domanda

La domanda di partecipazione, dovrà pervenire al Protocollo Generale di suddetta azienda ospedaliera, entro le ore 12.00 del prossimo 3 maggio, mediante le seguenti modalità: consegna diretta, a cura dell’interessato; tramite e-mail certificata o mezzo del servizio postale. Ricordiamo che il testo completo dell'avviso è reperibile, nel sito: ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi.

Concorso pubblico dirigente farmacista

L'ASST Fatebenefratelli Sacco Milano ha pubblicato sul proprio sito internet aziendale un concorso pubblico per la copertura di due posti di dirigente farmacista, con contratto a tempo indeterminato. Oltre ai requisiti generali, gli aspiranti devono essere in possesso di:

Laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche;

Specializzazione in Farmacia Ospedaliera o equipollente;

Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Farmacisti.

Presentazione della domanda

La domanda di ammissione alla presente procedura, dovrà essere prodotta esclusivamente mediante procedura telematica, connettendosi nel sito dell'azienda sanitaria, entro il 16 maggio.

Per partecipare al concorso è richiesto il versamento della tassa di € 10,00. Per ulteriori delucidazioni è possibile prendere visione del testo integrale, sul portale istituzionale: asst-fbf-sacco.it, selezionando la categoria 'concorsi'.