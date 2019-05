Sono stati resi noti nuovi posti di lavoro mediante concorsi pubblici per la professione di assistente sanitario, tecnico di laboratorio biomedico e biologo. I bandi, con scadenza fino al 30 maggio verranno svolti presso l'ATS Val Padana (per assistente sanitario), l'Azienda Universitaria Federico II (per tecnico sanitario di laboratorio biomedico) e presso l'Estar - Servizi per la Sanità Toscana (per biologo).

Borsa di studio per assistente sanitario

Avviso pubblico indetto dall'ATS Val Padana, per il conferimento di una borsa di studio a un laureato in assistenza sanitaria, nell'ambito del progetto denominato 'Piano Locale per il contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico 2019'.

Oltre al titolo di studio richiesto, gli aspiranti devono essere iscritti al relativo Albo Professionale.

Presentazione delle domande

Le istanze devono pervenire all'azienda sanitaria, entro il prossimo 10 maggio con uno dei seguenti modi: tramite PEC personale del candidato, al seguente indirizzo: protocollo @pec.ats-valpadana.it; direttamente all'ufficio protocollo o mediante raccomandata. Il presente avviso è pubblicato, sul sito internet istituzionale: ats-valpadana.it.

Concorso per tecnico biomedico

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli ha pubblicato un concorso pubblico, per la copertura di due posti di tecnico sanitario di laboratorio biomedico.

Tra i requisiti specifici è richiesto::

Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico;

Oppure, Diploma Universitario di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico;

Iscrizione al relativo albo professionale.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, indirizzata al direttore generale di suddetta azienda ospedaliera, deve essere prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, collegandosi al sito: policlinicounina.iscrizioneconcorsi.it, entro il 26 maggio. Per ulteriori modalità è possibile prendere visione del testo completo del bando, sul sito web dell’AOU, consultabile all’indirizzo: policlinico.unina.it – concorsi e selezioni – bandi attivi.

Avviso pubblico per biologo

L'Estar - Servizi per la Sanità Toscana ha emanato un avviso pubblico, per la copertura di sei dirigenti biologi, di cui due posti da inviare presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana e quattro posti presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi. Per partecipare alla procedura concorsuale è richiesto:

Essere titolare di un contratto di lavoro flessibile presso suddette aziende;

Aver maturato nel periodo 01/01/2010 - 31/12/2017, presso Aziende o Enti del SSN, almeno tre anni di servizio anche non continuativi;

Laurea vecchio ordinamento, specialistica o Magistrale in Scienze Biologiche o equipollenti;

Specializzazione in Patologia Clinica;

Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Biologi.

Invio delle domande

Le domande di partecipazione alla selezione, dovranno essere presentate in forma telematica, connettendosi al sito Estar, entro il 9 maggio.

Il testo completo è reperibile, nel portale: estar.toscana.it, seguendo il percorso: concorsi - concorsi e selezioni in atto - Concorsi Pubblici - dirigenza.