Selezioni aperte per la realizzazione di una serie tv prodotta da Wildside e diretta dal regista Niccolò Ammaniti e per un nuovo film italo-francese, prodotto anche da Rai Cinema.

Una serie televisiva

Per realizzare una serie tv diretta da Niccolò Ammaniti e di cui abbiamo già parlato più volte, sono state fissate delle nuove selezioni.

Pubblicità

Pubblicità

In particolare, è ancora aperta la ricerca di una coppia di gemelli maschi monozigoti tra 12 e 17 anni. In alternativa possono candidarsi anche gemelli eterozigoti a condizione che la somiglianza sia davvero notevole. Per questa importante serie televisiva prodotta da Wildside, i casting si terranno a Palermo il prossimo 17 maggio, all'interno degli uffici Qmedia (Via degli Schioppettieri, 8), a partire dalle ore 14 e fino alle 18:30. I candidati devono presentarsi direttamente accompagnati da almeno un genitore o da chi ne fa le veci. Ricordiamo che la casa di produzione Wildside ha una fama prestigiosa sia in ambito televisivo che cinematografico.

Casting per un film e una serie TV

'Oltre il confine'

Per un nuovo film diretto dal regista Alessandro Valenti e dal titolo Oltre il confine, prodotto da Scirocco Films, Rosebud Entertainment Pictures e Rai Cinema, sono in corso le selezioni, a cura di Passo Uno. Si tratta di una coproduzione italo-francese, con riprese nella provincia di Lecce. La richiesta è attualmente indirizzata verso bambini e bambine di età compresa tra 6 e 11 anni, con tratti somatici che caratterizzano in linea di massima quanti sono nati in uno dei seguenti contesti: paesi dell'Africa subsahariana, Medio Oriente, parte meridionale dell'Asia e Europa dell'Est.

Pubblicità

Si cerca inoltre un bambino di età compresa tra 9 e 12 anni, possibilmente originario dell'Africa subsahariana. Le selezioni si terranno lunedì 20 maggio a Lecce, presso il Cineporto di Apulia Film Commission (via Vecchia Frigole) dalle ore 10 alle ore 17. Gli interessati a candidarsi devono presentarsi direttamente, accompagnati dai propri genitori o dai relativi tutori legalmente riconosciuti, muniti di fotocopia dei seguenti documenti: carta di identità, codice fiscale, dati Iban.

È comunque possibile inviare la propria candidatura online, facendo riferimento all'indirizzo di posta elettronica casting@passouno.it, inserendo nell'oggetto 'Oltre il confine'. In questo caso è necessario indicare dati personali e di contatto, allegando tre fotografie recenti in primo piano e a figura intera, ma anche la documentazione precedentemente indicata per coloro che si presentano di persona. Per ulteriori informazioni consigliamo di visionare il sito web di Apulia Film Commission.