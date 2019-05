Sono aperte le selezioni per alcuni programmi tv prodotti da Magnolia. Inoltre, l'agenzia Renate Casting cerca giovani e giovanissimi per una serie televisiva e un nuovo film.

Magnolia

Per la casa di produzione Magnolia, ben nota per la realizzazione di importanti programmi televisivi, sono attualmente in corso numerosi casting.

Per quanto riguarda la prossima edizione de Il Collegio, in onda su RAI 2, si cercano ragazzi e ragazze di età compresa tra 14 e 17 anni. Per candidarsi gli interessati devono far riferimento al sito web della casa di produzione, in particolare alla sezione dedicata al programma tv, compilando l'apposito form online, indicando oltre ai propri dati personali anche quelli dei propri genitori. Per l'inoltro della candidatura è prevista anche un'area riservata ai genitori o a chi ne fa le veci.

Casting per Magnolia Tv e Renate Casting

Sempre per Il Collegio si cercano poi insegnanti delle seguenti materie: informatica, geografia, matematica, scienze motorie, musica e canto, applicazioni tecniche, storia, italiano. Le prossime selezioni del programma televisivo si terranno: il 25 maggio a Palermo, presso il Centro Commerciale 'La Torre' (via Assoro, 25 bis), a partire dalle ore 11:30; il 26 maggio a Gravina di Catania (Catania), dalle ore 10 al Centro Commerciale 'Katanè' (via Salvatore Quasimodo); l'1 giugno a Casale Monferrato (Alessandria) dalle ore 10 presso il Centro Commerciale 'La Cittadella' (via Madre Teresa di Calcutta); il 2 giugno a Mestre (Venezia), a partire dalle ore 10 presso il Centro Commerciale 'Le Porte di Mestre' (via Don Tosatto, 22); l'8 giugno a Reggio Emilia, a partire dalle ore 10 al Centro Commerciale 'I Petali' (Piazzale Atleti Azzurri d'Italia, 5); il 9 giugno a Stezzano, in provincia di Bergamo, dalle ore 10 al Centro Commerciale 'Le Due Torri Shopping Center' (via Guazzanica, 62/64).

Sono inoltre aperti i casting per SN Shopping Night, per appassionati di social media e di moda, ma ovviamente anche di shopping, oltre alle le selezioni in corso per Cuochi e Fiamme, per i patiti di arti culinarie. Anche in questi due ultimi casi, gli interessati devono far riferimento al sito web di Magnolia Tv, alla sezione casting, compilando l'apposito form online.

Renate Casting

L'agenzia Renate Casting cerca giovani napoletani di età compresa tra 18 e 26 anni per la serie televisiva in onda sulle reti Rai e dal titolo L'Amica Geniale.

Gli interessati devono far riferimento alla pagina ufficiale Facebook di Renate Casting. La stessa agenzia cerca poi giovanissimi per prendere parte a un film le cui riprese verranno effettuate a Roma. In questo caso si cercano bambini di età compresa tra 4 e 13 anni e di madrelingua tedesca. Gli interessati devono, tramite i propri genitori o i relativi tutori legali, inviare la candidatura all'indirizzo di posta elettronica info@renatecasting, inserendo in oggetto la parola 'tedesco'.