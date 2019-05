Sono attualmente in corso i casting per la ricerca di figure varie per realizzare una importante serie televisiva che verrà girata a Genova e che andrà poi in onda sulle reti Mediaset. Sono inoltre in corso le selezioni per un docu-reality con riprese in Italia e che verrà poi trasmesso sul canale televisivo tedesco ZDF.

Una serie televisiva

Per la realizzazione di una serie televisiva che verrà poi messa in onda sulle reti Mediaset sono in corso le selezioni per la ricerca di varie figure.

Casting per una serie TV per Mediaset e per un docu-reality

Le riprese verranno poi effettuate a Genova a partire dal prossimo 27 maggio e fino, orientativamente, al 15 giugno. In particolare la richiesta in questione è indirizzata verso bambini e bambine di età compresa tra 6 e 10 anni, ragazzi maschi tra 18 e 20 anni, e uomini e donne tra 18 e 65 anni. Si cerca poi un ragazzo tra 15 e 16 anni, anche privo di precedenti esperienze di carattere recitativo ma alquanto spigliato, che nella serie televisiva dovrà recitare alcune battute.

Infine, la ricerca è orientata verso un ragazzo di circa 20 anni, di struttura fisica alquanto robusta. Tutti i candidati devono essere di origine sudamericana. Gli interessati devono presentarsi direttamente il prossimo 7 maggio a Genova Cornigliano, presso Villa Bombrini (Via Muratori, 5), tra le ore 10 e le ore 18. È necessario portare con sé un proprio documento di identità e il proprio codice fiscale. I candidati extracomunitari devono avere anche il permesso di soggiorno in corso di validità.

Numerosi candidati nella Serie TV dovranno interpretare il ruolo di membri di una banda particolarmente violenta e tra tutti i candidati maggiorenni saranno ben graditi coloro che hanno tatuaggi, orecchini e piercing, anche se del tutto privi di precedenti esperienze recitative. I candidati minorenni dovranno essere accompagnati da almeno un genitore o da un tutore legale.

Un docu-reality televisivo

Per la realizzazione di un interessante docu-reality che andrà poi in onda sul canale televisivo tedesco ZDF sono attualmente in corso le selezioni di comparse.

Le riprese in questione verranno poi effettuate in Italia. La richiesta è indirizzata verso uomini e donne di età compresa tra 18 e 65 anni in possesso di una adeguata conoscenza della lingua tedesca o di quella inglese e ambosessi della stessa fascia di età e di origine asiatica. Tutti i candidati devono risiedere nell'ambito della provincia di Bolzano. Gli interessati devono inviare i propri dati personali e di contatto unitamente ad alcune fotografie e, eventualmente, all'indicazione delle proprie precedenti esperienze in ambito cinematografico e televisivo, al seguente indirizzo di posta elettronica: h.hecker@powerhouse.film.