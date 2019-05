Sono ancora aperte le selezioni di alcune figure per la realizzazione di una serie televisiva prodotta da Wildside e diretta dal noto regista Niccolò Ammaniti. Sono inoltre in corso i casting per la ricerca di una ragazza in possesso di particolari abilità natatorie e comunicative per interpretare il ruolo di 'sirenetta' nel parco BoaBay di Rimini.

Una serie televisiva

Per la realizzazione di una importante serie televisiva prodotta dalla nota casa di produzione televisiva e cinematografica Wildside e di cui si era già parlato in precedenza, sono tuttora aperte le selezioni per la ricerca di alcune figure.

Casting per una importante serie Tv e per il parco BoaBay di Rimini

In particolare, per la serie diretta dal celebre regista Niccolò Ammaniti si cercano due gemelli monozigoti (o eterozigoti ma davvero ampiamente somiglianti), di età compresa tra i 12 e i 17 anni, e un ragazzo tra 13 e 16 anni. I casting si terranno a Favara, in provincia di Agrigento, il prossimo 10 maggio presso la Farm cultural park (Cortile Bentivegna) nell'arco dell'intera giornata, e l'11 e il 12 maggio a Ragusa, presso il Centro Servizi Culturali Schembari (Via Armando Diaz, 56), con i seguenti orari: sabato 11 dalle ore 14:00 alle 19:00 e domenica 12 dalle ore 10:00 alle ore 15:00.

Gli interessati devono presentarsi direttamente, accompagnati dai genitori o da chi ne fa le veci, presentando il proprio documento di identità e il codice fiscale unitamente a quello dei relativi accompagnatori.

Un parco dei divertimenti

Sono in corso le selezioni per la ricerca di una ragazza disposta a svolgere il ruolo di 'sirenetta', in base allo stile del noto film di animazione della Walt Disney, presso il parco dei dicertimenti BoaBay di Rimini.

La selezionata lavorerà poi stabilmente per il periodo estivo, nei mesi di luglio e agosto, nei weekend. La richiesta è indirizzata verso una ragazza di età compresa tra 18 e 27 anni, con notevoli capacità comunicative, molto socievole e con una particolare dimestichezza con i social network. Si richiede inoltre una rilevante abilità nel nuoto, dal momento che la selezionata dovrà essere poi in grado di nuotare con una monopinna, spostandosi agevolmente in acqua tra i vari isolotti del parco.

Tra le altre mansioni, si prevede quella dell'accoglienza degli ospiti presso l'info-point del BoaBay nonché quella di 'postare' stabilmente sui social immagini e racconti connessi alla vita quotidiana del parco. Le interessate a presentare la propria personale candidatura, devono inviare dati personali, riferimenti di contatto, foto e quanto possa ritenersi utile ai fini di una adeguata valutazione, al seguente indirizzo di posta elettronica: mail.mermaid @boabay.it.

I casting si terranno poi il prossimo 26 maggio a Rimini, presso il Bagno 54.