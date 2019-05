Nella Gazzetta Ufficiale n° 36 di martedì 7 maggio sono stati resi noti nuovi Concorsi Pubblici, per il ruolo di educatore asilo nido, coordinatore pedagogico e assistente sociale. I bandi, con scadenza fino al 6 giugno verranno espletati presso l'Unione Colline Matildiche di Quattro Stella (educatore nido); l'Unione delle Terre d'Argine (coordinatore pedagogico) e presso il Comune di Atri, per la professione di assistente sociale.

Bando per educatore nido

L'Unione Colline Matildiche di Quattro Stella, in provincia di Reggio Emilia ha emanato un bando di concorso, per l'assunzione a due posti a tempo indeterminato nel ruolo di educatore nido.

Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso di uno dei seguenti requisiti specifici:

Diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico o di grado preparatorio;

Diploma di laurea in Scienze dell’educazione;

Diploma di laurea in Pedagogia.

Possesso della Patente di Cat. B;

Altri titoli equivalenti.

Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione, dovrà pervenire con le seguenti modalità: a mezzo PEC o fax oppure direttamente all'ufficio protocollo Comune di Quattro Castella, entro il 6 giugno. Il presente bando è pubblicato sul sito istituzionale: collinematildiche.it.

Concorso per coordinatore pedagogico

L'Unione delle Terre d'Argine, in provincia di Modena ha indetto un concorso pubblico, rivolto all'assunzione a tempo indeterminato di un coordinatore pedagogico. Tra i requisiti specifici è richiesto:

Diploma di Laurea in Pedagogia - vecchio ordinamento;

LM 50 Programmazione e gestione dei servizi educativi.

Per quanto concerne le lauree in: Psicologia (vecchio ordinamento); Laurea Specialistica in Psicologia (classe 58/S) e Laurea Magistrale in Psicologia, sono ammissibili solo coloro che siano stati titolari di un contratto/convenzione stipulato, entro il 1 gennaio 2018.

Invio della domanda

La domanda deve pervenire, entro il 6 giugno con uno dei seguenti metodi: consegna diretta allo sportello dipendenti delle risorse umane dell’Unione delle Terre d’Argine; mediante raccomandata A.R. o tramite posta elettronica, Il testo completo del concorso è reperibile, nel sito: terredargine.it - amministrazione trasparente - bandi di concorso.

Selezione per assistente sociale

Il Comune di Atri, in provincia di Teramo indice un concorso, per la copertura di un posto di assistente sociale, con contratto a tempo indeterminato.

I candidati devono aver conseguito uno dei suddetti titoli:

Laurea triennale di primo livello appartenente alla classe 6 o L-39 Scienze del Servizio Sociale;

Oppure; Diploma universitario in servizio sociale;

Oppure, Laurea Specialistica appartenente alla classe 57/S;

Iscrizione al relativo albo professionale.

Presentazione della domanda

Gli interessati possono inviare la domanda di partecipazione, scegliendo una delle seguenti modalità: a mano, in busta chiusa, all’ufficio protocollo del Comune di Atri; a mezzo raccomandata o mediante e-mail certificata.

La scadenza è fissata al prossimo 6 giugno. Per ulteriori chiarimenti è possibile reperire il bando completo, nella home page del portale: comune.atri.te.gov.it.