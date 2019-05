In queste settimane ci sono nuove opportunità professionali per il ruolo di assistente sociale, assistente sanitario e logopedista. I bandi, con scadenza fino al 7 giugno, sono stati pubblicati: dall'ASST Santi Paolo e Carlo di Milano (assistente sociale), dall'ASP di Agrigento (assistente sanitario) e dall'Azienda Universitaria di Padova (logopedista).

Avviso pubblico assistente sociale

Avviso pubblico indetto dall'ASST Santi Paolo e Carlo di Milano, per la copertura di due posti di assistente sociale a tempo determinato, di mesi 12. Tra i requisiti specifici, i candidati devono aver conseguito: una Laurea in Scienze del Servizio Sociale (classe 06 o L-39) o altri titoli equivalenti, tra cui un Diploma universitario in Servizio Sociale e iscrizione al relativo albo professionale.

Invio della domanda

L'invio della domanda deve pervenire entro il 5 giugno, scegliendo una delle seguenti modalità: consegna diretta, presso l’Ufficio Protocollo del Presidio San Paolo; tramite PEC o mediante ufficio postale. Per ulteriori chiarimenti e informazioni è possibile consultare il testo completo dell'avviso, sul sito internet aziendale. asst-santipaolocarlo.it.

Concorsi per differenti posizioni professionali con scadenza a giugno

Selezione per assistente sanitario

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento ha emanato un avviso per la formazione di incarichi a tempo determinato per differenti profili e nel ruolo di assistente sanitario. Oltre ai requisiti generali è necessario essere in possesso di un: Diploma di laurea di primo livello di Assistente Sanitario, con l'iscrizione all'albo professionale.

Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione all'avviso pubblico dovrà essere inviata esclusivamente mediante l'uso di una posta elettronica certificata, entro al 4 giugno prossimo. L'avviso completo è pubblicato nel sito dell'ASP di Agrigento.

Borsa di studio per logopedista

L'Azienda Universitaria di Padova ha indetto un avviso di procedura comparativa per l’assegnazione di una borsa di studio a favore di candidati in possesso di una Laurea in Logopedia (Classe L/SNT2 delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione). Tra i requisiti preferenziali, i partecipanti devono aver maturato una comprovata esperienza in valutazioni di risultati percettivi della comunicazione in soggetti anziani complessi.

Presentazione della domanda

La domanda di ammissione alla procedura comparativa dovrà pervenire con una delle seguenti modalità: mediante consegna a mano, tramite posta o e-mail certificata, entro il prossimo 7 giugno. Si ricorda che il presente avviso è reperibile sull'albo online dell’Azienda Ospedaliera di Padova e nel sito web aziendale 'aopd.veneto.it/sez,140 on-line'.