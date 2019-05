Si annuncia che al momento sono in atto vari bandi di concorso, per conto di alcune istituzioni pubbliche come l'Anas, Polo9, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo, Ministero della Giustizia e il Consiglio Nazionale delle Ricerche, per l'assegnazione di numerosi posti di lavoro da svolgere mediante le sedi situate sul territorio italiano.

Pubblicità

Pubblicità

Bandi di Concorso a giugno

L'Anas assume con un contratto lavorativo a tempo indeterminato personale esperto di bilancio-contabilità e bilancio da collocare tramite la direzione amministrazione, finanza, pianificazione e controllo, amministrazione bilancio e fiscale, bilancio reporting e monitoraggio della direzione generale di via Marsala a Roma. Gli ipotizzabili candidati per accedere a tale selezione devono essere in possesso dei seguenti titoli di istruzione e requisiti:

laurea magistrale ossia specialistica in materie economiche;

esperienza di almeno 2 o 3 anni presso primarie società di revisione dei conti e studi di commercialisti;

fluente conoscenza dei più importanti sistemi informatici come office;

competenza dei principi contabili internazionali (IAS);

pratica delle regole di elaborazione del bilancio e delle operazioni di chiusura.

La domanda di ammissione deve essere presentata entro venerdì 7 giugno 2019.

Concorsi Enti e Società Pubbliche: inoltro candidatura entro giugno 2019

Polo9 ricerca profili qualificati con il ruolo di neuropsicomotricista dell'età evolutiva detentore dei successivi titoli di studio e requisiti:

laurea di I livello in terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva SNT-2;

essere iscritti all'albo professionale dei neuropsicomotricisti dell'età evolutiva.

Le figure assunte prendono servizio presso il centro multispecialistico per l'età evolutiva ''avanti tutta'' di Ancona. Per quanto concerne la domanda di assunzione deve pervenire per via email alla casella: selezionepersonale @ polo9.org indicando nell'oggetto ''neuropsicomotricista'' entro sabato 15 giugno 2019.

Pubblicità

Posizioni aperte

Mipaaft ha promosso un avviso di selezione, per la proposta di nomina di direttore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura-Agea in possesso dei consecutivi titoli universitari e requisiti:

laurea magistrale o equipollente laurea di vecchio ordinamento in discipline giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche;

comprensione della lingua inglese;

esperienza in attività amministrative o dirigenziali mediante organismi pubblici o società pubbliche.

La domanda di partecipazione deve giungere telematicamente all'indirizzo di posta elettronica certificata PEC: aoo.seam @ pec.politicheagricole.gov.it entro le ore 24:00 di lunedì 17 giugno 2019.

Con le disposizioni di venerdì 24 maggio 2019 dei direttori generali del personale del dipartimento della giustizia minorile e di comunità e del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, è predisposta la nomina tramite lo scorrimento di graduatorie mediante il Ministero della Giustizia di:

21 funzionari tecnici-architetto;

2 funzionari tecnici-ingegnere strutturista;

9 funzionari tecnici-ingegnere elettrotecnico.

Da tenere in considerazione il fatto che la scelta della sede e la concomitante sottoscrizione del contratto avviene martedì 18 giugno 2019 presso il ''Ministero della Giustizia in via Arenula n.

Pubblicità

70, Roma''.

L'Ifc-Istituto di Fisiologia Clinica di Pisa ha attivato un bando di concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l'immissione con un contratto di lavoro a tempo determinato di risorse professionali in veste di tecnologo di III livello full time con i seguenti titoli di studio e requisiti:

laurea magistrale in economia e commercio (classe DM 270-04) LM-56, scienze politiche (classe DM 270-04) LM-62, giurisprudenza (classe DM 270-04) LM-01 o filosofia (classe DM 270-04) LM-78 ovvero lauree specialistiche in economia e commercio (classe DM 509-99) 64-S, scienze politiche (classe DM 509-99) 70-S, giurisprudenza (classe DM 509-99) 22-S, filosofia (classe DM 509-99) 17-S, ossia diplomi di laurea di vecchio ordinamento parificati alle succitate classi di laurea;

conoscenza dell'inglese e dell'italiano;

preparazione nei sistemi informatici basilari.

La domanda di adesione deve essere esibita per via telematica entro le ore 18:00 di giovedì 20 giugno 2019.

Pubblicità

Per visionare in maniera dettagliata tale procedura selettiva contattare il sito online ufficiale del ''Consiglio Nazionale delle Ricerche-Cnr''.