Sono in corso le selezioni, a cura di Klab4 film, per realizzare un importante sceneggiato le cui riprese verranno poi effettuate a Napoli. Sono inoltre aperti i casting per vari programmi televisivi prodotti da Magnolia.

Un nuovo film

Per realizzare un nuovo film, Klab4 film cerca uomini di età compresa tra 18 e 60 anni, che abbiano una notevole dimestichezza con le arti marziali o con altri sport di combattimento. Tutti i candidati devono inoltre avere un look stile anni '80, soprattutto in relazione ai capelli.

Casting per un film da girare a Napoli e per Magnolia Tv

Si tratta di un importante film le cui riprese verranno effettuate prossimamente a Napoli. Gli interessati che intendono candidarsi dovranno inviare quanto prima i propri dati personali, di contatto e alcune fotografie recentissime a: comparsecinema@gmail.com. Nell'oggetto occorre inserire 'combattimento'.

Magnolia Tv

La nota casa di produzione Magnolia Tv propone attualmente diversi casting aperti per vari programmi televisivi. Tra questi possiamo menzionare Cortesie per gli ospiti, per il quale si cercano maggiorenni ambosessi, in grado di organizzare delle cene di alto livello.

Pubblicità

Gli interessati devono far riferimento al sito di Magnolia Tv, alla sezione casting, allegando due fotografie, una di se stessi e una del proprio salotto di casa, oltre ovviamente ad inserire nell'apposito form online sul sito della casa di produzione dati personali e riferimenti di contatto nonchè quanto concerne l'informativa relativa a privacy e trattamento dati. È necessario poi, come avviene molto di frequente nell'ambito dei casting per programmi televisivi, raccontare le motivazioni che spingono a proporsi.

E' comunque possibile chiedere ulteriori informazioni e dettagli facendo riferimento al seguente indirizzo di posta elettronica: cortesiepergliospiti@magnoliatv.it. Sono poi tuttora aperti i casting per SN Shopping Night, che ora apre le selezioni anche agli uomini. In questo caso si cercano ambosessi davvero 'patiti' di moda e al tempo stesso pienamente inseriti nel mondo dei social media, i quali devono compilare il form presente sul sito della casa di produzione, specificando quanto attiene alle proprie passioni proprio nei settori moda e social.

Pubblicità

Infine, ricordiamo che sono tuttora aperte le selezioni sia per Cuochi e Fiamme che per Guess My Age (per coppie di concorrenti e 'sconosciuti'). Anche per i due ultimi casting indicati è necessario compilare con cura il form presente sul sito web di Magnolia Tv e precisare con cura quanto viene richiesto.