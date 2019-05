Sono attualmente in corso le selezioni di Corima TV, una nota casa di produzione televisiva, per la ricerca di protagonisti di puntata, uomini e donne maggiorenni, per una trasmissione in onda su rete nazionale tutta incentrata su questioni legali. Le riprese verranno poi effettuate a Roma. Presto partirà poi anche un vero e proprio casting tour in tutta Italia.

Sono inoltre tuttora aperte le selezioni per la ricerca di tre attori e tre attrici, di varie età, per la realizzazione di un interessante spot pubblicitario per un noto brand di elettrodomestici. Le riprese in questione verranno poi effettuate prossimamente a Padova.

Casting per un programma televisivo e uno spot pubblicitario

Un programma televisivo

Per una nota trasmissione televisiva, in onda su una rete di livello nazionale e che tratta di questioni legali, Corima TV sta cercando ambosessi maggiorenni che non abbiamo in precedenza mai preso parte a programmi di questo tipo. Oltre la regolare retribuzione, per i selezionati è previsto anche il rimborso integrale delle spese. Le riprese si effettueranno poi a Roma. In particolare, la richiesta è orientata verso ambosessi maggiorenni disponibili a divenire protagonisti di puntata.

Per le selezioni in questione la ricerca è indirizzata attualmente solo a persone che risiedano in Puglia, ma a questi casting ne seguiranno prossimamente altri, di carattere itinerante, nelle seguenti città: Catania, Palermo, Cosenza, Firenze, Livorno, Milano, Torino, a cui quasi sicuramente se ne aggiungeranno altre.

Per il momento gli interessati devono inviare dati personali, riferimenti di contatto, fotografie, al seguente indirizzo di posta elettronica: fulvia@ corima.tv, inserendo nell'oggetto: 'Puglia'. Nel testo della mail sarebbe opportuno indicare anche la città in cui si gradirebbe prendere parte alle selezioni.

Uno spot pubblicitario

Per realizzare uno spot di un noto brand di elettrodomestici, sono attualmente aperti i casting per la ricerca di tre attori e tre attrici in possesso di rilevanti abilità espressive. Lo shooting verrà poi effettuato a Padova verso la fine di questo mese di maggio, tra il giorno 20 e il 24. Entrando maggiormente nello specifico, la richiesta è indirizzata verso un attore e una attrice di età compresa tra 30 e 35 anni, un'attore e un'attrice tra 65 e 70 anni e, ancora, un attore e un' attrice tra 25 e 30 anni.

L'età indicata è sempre esclusivamente da riferirsi a quella scenica, mai a quella anagrafica.

Gli interessati devono inviare quanto prima i propri dati personali e di contatto, unitamente a foto e curriculum artistico-professionale, al seguente indirizzo di posta elettronica: casting@ officinaimmagini.com.