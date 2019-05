Chiunque fosse alla ricerca di una occupazione o di una nuova opportunità lavorativa ed è residente nella regione Campania, potrebbe prendere in considerazione le Offerte di lavoro messe a disposizione dal noto marchio Coca Cola, che propone diverse posizioni lavorative all'interno della sezione 'Lavora con noi' del sito. Le opportunità professionali riguardano sia chi ha già esperienza nel settore ma anche chi, alla prima esperienza, vorrebbe trascorrere un periodo formativo in una delle aziende più importanti al mondo. Per ciascun profilo ricercato, vedremo anche quali sono i requisiti richiesti per poter accedere e come fare per inviare il proprio curriculum vitae.

Coca Cola cerca lavoratori in Campania, come candidarsi per il posto - Internapoli

Lavorare con l'azienda Coca Cola: opportunità a tempo indeterminato

Il primo profilo ricercato all'interno di Coca Cola è quello di "Production Manager" (sede di Lavoro a Marcianise). La figura si occuperà di definire i piani di produzione per cercare di garantire una qualità eccellente e l'ottimizzazione dei costi aziendali. In più, si occuperà di migliorare i processi, la produttività e l'efficienza del lavoro andando a gestire una squadra di lavoratori che lo supporteranno per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Pubblicità

I requisiti richiesti per poter accedere al profilo indicato sono la laurea in Ingegneria, tre o quattro anni di servizio in ruoli manageriali nel settore della produzione, una conoscenza buona della lingua inglese, sia a livello parlato che scritto, esperienza passata alla guida di un team di lavoro. Altre competenze richieste sono una visione strategica e le capacità di relazione e coaching. Si offre un contratto a tempo indeterminato.

Possibilità di stage all'interno dell'azienda Coca Cola

Per chi volesse trascorrere un periodo di stage all'interno dell'azienda Coca Cola, invece, l'opportunità è quella di "Stage Technical Engineering" (sede di lavoro a Marcianise) che svolgerà la propria esperienza lavorativa nel settore della produzione e dell'utilities seguendo i vari progetti portati avanti all'interno dello stabilimento.

In particolare chi sarà selezionato si occuperà di individuare eventuali nuovi investimenti, della creazione di un business case, di gestire i progetti di sanificazione. Tra i requisiti richiesti abbiamo la laurea in Ingegneria Meccanica o Elettronica, la conoscenza dell'inglese sia a livello scritto che a livello parlato, una buona competenza nello svolgere il lavoro di squadra, buona capacità di comunicazione e ascolto, oltre che una capacità di problem solving.

Pubblicità

La durata dello stage sarà di sei mesi. Per potersi candidare ad una delle sopraelencate offerte di lavoro è sufficiente entrare nel sito Coca Cola, in particolare nella sezione 'Lavora con noi', cliccare sull'offerta di proprio interesse e inserire il curriculum vitae.