Si rende noto che sono ancora molte le Offerte di lavoro per conto di alcuni enti pubblici come le Ferrovie dello Stato Italiane, l'Agenzia del Demanio e la Cooperativa Società Dolce al fine di assumere numerose risorse esperte da destinare in varie sedi lavorative situate sul territorio nazionale.

Posizioni aperte a giugno

Le Fs ricercano con un contratto lavorativo a tempo indeterminato personale con la carica di account vendita internazionale di madrelingua inglese-americano da collocare nel settore vendita internazionale di Trenitalia S.p.A.

di Roma (Lazio) in possesso dei seguenti titoli di studio e requisiti:

eccellente padronanza della lingua inglese-americano madrelingua scritto letto e parlato e fluente comprensione della lingua italiana;

laurea magistrale in materie economico-commerciali, linguistiche, scienze della comunicazione, giurisprudenza, ingegneria gestionale;

competenza di almeno cinque anni nel campo commerciale nell'ambito turistico, ricettivo, trasporti e distribuzione;

diviene un plus la conoscenza di ulteriori lingue straniere.

La candidatura va inoltrata entro giovedì 20 giugno.

Assunzioni in Fs, Agenzia del Demanio, Società Dolce: inoltro cv entro giugno

L'Agenzia del Demanio seleziona a tempo indeterminato figure preparate con il compito di esperto amministrativo di direzione regionale Veneto da accogliere nella zona di Venezia. I presunti partecipanti devono detenere i successivi titoli di istruzione e requisiti:

laurea in giurisprudenza;

grande esperienza nella sfera giuridico-legale-amministrativo;

diviene un plus l'acquisizione dell'abilitazione all'esercizio della professione forense da minimo cinque anni;

saper gestire il pacchetto office;

si richiede l'abilitazione alla guida di automezzo con patente di tipo B.

La domanda di adesione deve essere presentata entro le ore 24:00 di venerdì 21 giugno.

Altre ricerche in corso

La Cooperativa Società Dolce dislocata nelle aree di Bologna, Brescia, Cesena, Cremona, Mantova, Padova e Parma, assume diversi profili professionali con il ruolo di operatori socio sanitari, operatori, soggetti professionali per attività integrative scolastiche-a.s. 2019/2020, educatori infanzia a.s. 2019/2020, educatori, psicologi, assistenti sociali e infermieri in possesso delle consecutive qualifiche e requisiti:

attestato di qualifica professionale OSS;

laurea in scienze dell'educazione;

laurea in antropologia;

diploma in scienze umane conseguito prima del 2015;

laurea in scienze dell'infanzia;

laurea in pedagogia;

laurea in progettazione dell'intervento educativo nel disagio sociale;

laurea in scienze della formazione;

laurea in servizi sociali;

laurea in psicologia;

laurea in infermieristica;

conoscenza della lingua inglese e francese.

Si fa presente che la Società Dolce opera in Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana e Lazio.

La domanda di partecipazione previa registrazione deve essere inoltrata accedendo direttamente sul sito web: www. grupposocietadolce.it seguendo il percorso > Lavora con noi > Ricerche in corso. Da tenere in considerazione che non viene citata nessuna data di scadenza.