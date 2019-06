Al momento la nota società ente nazionale per le strade ha indetto alcuni bandi di concorso pubblico, per l'arruolamento con un contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato di nuove figure qualificate da assegnare nell'area di direzione generale di Roma (Lazio) e su tutto il territorio italiano.

Posizioni aperte a giugno

L'Anas S.p.A. ricerca a tempo determinato profili competenti con la carica di addetto ufficio amministrazione e gestione dirigenti in grado di assistere nell'elaborazione del payroll ''libro paga'' del personale dirigente, a seconda del sistema Inps e Inpdap, nonché nella conduzione dei rapporti con gli organismi previdenziali (PREVINDAI), assistenziali, sanitari (Fasi, Fasidi, Assidai.

I probabili partecipanti per aderire a tale offerta di lavoro devono essere in possesso dei seguenti titoli di istruzione e requisiti:

perito tecnico commerciale ossia laurea in economia e commercio;

ottime competenze del pacchetto office e degli applicativi informatici di elaborazione delle paghe come ad esempio ''team system'';

esperienza di almeno cinque anni.

La domanda di ammissione deve essere presentata entro mercoledì 19 giugno 2019.

Concorsi Anas S.P.A: si recluta in tutta Italia entro giugno 2019

Oltre a ciò, l'ente nazionale per le strade assume a tempo indeterminato risorse con il ruolo di direttore lavori capace di svolgere servizi di controllo sulla manutenzione programmata e sulle nuove opere, verificando che i lavori siano fatti a regola d'arte e in corrispondenza al contratto e al progetto, alle normative tecniche di settore, ai capitolati speciali di appalto in base le linee guida aggiornate e valide relative al nuovo codice degli appalti (A.N.A.C) e ad ogni autorizzazione rilasciata dalle varie istituzioni implicate nell'attuazione dell'opera.

Coloro che sono interessati a tale opportunità lavorativa possono candidarsi solo se in possesso dei successivi titoli di studio e requisiti:

laurea magistrale ovvero specialistica in ingegneria civile, ingegneria edile, ingegneria dei trasporti, ingegneria ambientale e del territorio, ingegneria delle infrastrutture;

esperienza di almeno cinque anni.

Da tenere presente che i requisiti sopracitati devono essere esposti in maniera esplicita nell'apposito modello di stesura per la candidatura, pena la non valutazione degli stessi.

Inoltre, è determinante la relazione inerente all'esperienza maturata che deve essere inclusa alla voce ''Breve Autopresentazione''.

La domanda di partecipazione deve essere esibita entro lunedì 24 giugno 2019. Ovviamente, si consiglia di visionare in maniera dettagliata entrambe le posizioni aperte direttamente sul sito online ufficiale ''Anas S.p.A. > Lavora con noi > Ricerche in corso''.