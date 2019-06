Sono aperte le selezioni per un nuovo programma televisivo da titolo One Million Restaurant. Verranno selezionate 16 squadre di concorrenti, composte ciascuna da 8 elementi, che riceveranno un compenso per ogni settimana di partecipazione. La squadra vincitrice riceverà poi 1 milione di euro per l'apertura di un ristorante.

Il programma

Sono partite le selezioni per One Million Restaurant, un nuovo programma televisivo che verrà condotto dal noto chef Alessio Pizzi e prodotto da Essere Produzioni srl.

Pubblicità

Pubblicità

Il nuovo format si snoderà nell'ambito di 15 puntate, una a settimana, ognuna delle quali sarà ulteriormente suddivisa in 2 episodi. Verranno selezionate 16 squadre, composte da 8 membri, 4 dei quali saranno impegnati in cucina e 4 in sala dove dovranno prendersi cura di 12 persone (suddivise in 4 tavoli da 3). Ogni squadra di partecipanti riceverà, nel corso del programma, un compenso forfettario di 10 mila euro a settimana da suddividere tra gli 8 componenti.

Casting per il nuovo programma One Million Restaurant, con Alessoo Pizzi

I gruppi non verranno poi valutati solo per la bravura in cucina, ma soprattutto per il gioco di squadra e l'abilità anche nei rapporti coi clienti, sulla gradevolezza dell'ambiente nel ristorante oltre che per la sinergia tra i diversi componenti. Il tutto poi dovrà essere inserito nell'ambito di una rilevante valorizzazione del made in Italy facendo riferimento ai principali punti di forza della ristorazione italiana. Il premio finale per il team vincente è alquanto interessante e consiste in 1 milione di euro da utilizzarsi per l'apertura di un ristorante in una città a libera scelta nell'ambito di 20 destinazioni tra cui anche New York. Inoltre la squadra vincente riceverà un considerevole fondo cassa (200 mila euro) per la copertura delle spese di avvio dell'attività.

Pubblicità

I casting

La richiesta è indirizzata verso gruppi composti da 8 persone tra i quali possono essere presenti chef e altri professionisti del settore ma anche semplici appassionati di cucina, tutti di età compresa tra 18 e 60 anni e accomunati dal desiderio di aprire un ristorante. I prossimi casting si svolgeranno lunedì 24 e martedì 25 giugno a Roma, e il 1° e il 2 luglio a Milano. Gli interessati a prendere parte alle selezioni devono far riferimento al sito web di One Million Restaurant.

In particolare occorre compilare con cura quanto viene richiesto indicando dati personali, riferimenti di contatto, riportando il proprio codice fiscale e allegando una fotografia in formato jpg di peso non superiore a 8 MB. L'iscrizione è rigorosamente a titolo personale in quanto non è possibile registrarsi direttamente come 'gruppo'. Per ulteriori informazioni e dettagli consigliamo di visionare con attenzione il sito web del programma. Per domande particolari è comunque possibile anche far riferimento a questo numero di telefono: 388/6459300, dal lunedì al venerdì.