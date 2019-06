Sono in corso le selezioni per alcuni programmi televisivi legati a Endemol Shine Italy e per la realizzazione di un importante evento da tenersi a Roma.

Endemol Shine Italy

La nota casa di produzione Endemol Shine Italy ha tuttora vari casting aperti. Tra questi quelli riguardanti due noti programmi come La Prova del Cuoco e Soliti Ignoti - Il Ritorno, entrambi in onda su Rai 1. Nel primo caso, gli interessati devono far riferimento al seguente numero telefonico: 02/89919903, nel secondo devono invece inviare la propria candidatura al seguente indirizzo di posta elettronica: solitiignoti-ilritorno@ endemolshine.it, indicando i propri dati personali e di contatto e allegando due fotografie recenti (a figura intera e a mezzo busto), aggiungendo poi informazioni relative alla propria attività lavorativa.

Sono inoltre ancora aperti i casting per un nuovo programma televisivo destinato a giovani (di età compresa tra 18 e 23 anni) desiderosi di divenire chef di alto livello. A tale proposito, gli interessati devono inviare dati personali, riferimenti di contatto e ogni altro elemento ritengano utile ai fini di una adeguata valutazione, al seguente indirizzo di posta elettronica: academy@ endemolshine.it. Il vincitore di questa nuova trasmissione televisiva avrà la possibilità di inserirsi nel team di un importante ristorante 'stellato'.

Per tutte le selezioni di cui si è parlato si consiglia comunque di visionare previamente la pagina ufficiale Facebook di EndemolShine Italy, anche al fine di reperire ulteriori informazioni e dettagli. I casting si terranno poi su convocazione da parte della redazione della casa di produzione.

Un evento

Per la realizzazione di un importante evento che si terrà a Roma il prossimo 3 luglio, sono attualmente in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di ballerini, ballerine e cantanti ambosessi.

In particolare, la richiesta è indirizzata verso 3 uomini e 3 donne, di età scenica compresa tra 22 e 35 anni, di statura non inferiore a 1,65 m, di bella presenza e in possesso di rilevanti doti artistiche nell'ambito del ballo (prevalentemente nel settore della danza acrobatica, del tip tap e della 'giocoleria') e del canto. Gli interessati a candidarsi devono inviare quanto prima dati personali e di contatto, unitamente al proprio curriculum artistico-professionale, a una fotografia alquanto recente a figura intera e, se possibile, a un link di un video, al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteria.emanuelapanatta@ gmail.com.

Tutti i candidati devono essere disponibili per eventuali prove tra la fine di questo mese di giugno e gli inizi di luglio.