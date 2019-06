Sono attualmente in corso le selezioni di performer per interpretare personaggi maschili e femminili della Disney e/o di Marvel per il parco a tema Disneyland Paris. Si cercano inoltre anche figure generiche. I prossimi casting si terranno a breve nella Capitale. Sono inoltre aperte le selezioni di attrici/ballerine per uno spettacolo teatrale scritto e diretto dal regista e attore Lauro Versari, che verrà poi messo in scena a Roma.

Disneyland Paris

Per il noto parco a tema Disneyland Paris il prossimo 19 giugno si terrà a Roma una giornata di casting per la ricerca di performer in grado di interpretare personaggi della Disney e/o di Marvel, ma anche per figure generiche.

Tutti i candidati devono essere maggiorenni e conoscere la lingua inglese o quella francese. Indispensabile anche una certa abilità nella danza. Per quanto concerne poi i personaggi maschili, si richiede una statura compresa tra 1,78 e 1,91 cm e un fisico snello e atletico, mentre per i personaggi femminili, che devono possedere un fisico atletico, la statura deve essere compresa tra 1,60 e 1,73 cm. Dai candidati per ruoli di personaggi si richiede una rilevante capacità nel ballo e non una semplice abilità nello stesso.

Gli interessati devono far riferimento al sito web di Disneyland Paris, alla sezione Careers, per ogni ulteriore informazione. In ogni caso, i casting in questione si svolgeranno a Roma il 19 giugno presso lo I.A.L.S (Via Cesare Fracassini, 60) a partire dalle ore 10. Ogni candidato dovrà portare il proprio curriculum artistico-professionale. Per quanti supereranno le selezioni sono previsti regolari contratti di lavoro.

Sancho

Per la realizzazione di uno spettacolo dal titolo Sancho sono aperte le selezioni di attrici/ballerine.

In particolare, per questa importante produzione teatrale, scritta e diretta dal regista e attore Lauro Versari, la richiesta è attualmente indirizzata verso una attrice/ballerina di età compresa tra 25 e 30 anni, di statura non inferiore a 1,65 cm, con capelli biondi e carnagione alquanto chiara. Tutte le candidate devono offrire la loro disponibilità a essere presenti a Roma nel periodo intercorrente tra ottobre 2019 e gennaio 2020. I casting si terranno poi a Roma il prossimo 25 giugno, esclusivamente su convocazione.

Le interessate devono inviare dati personali, riferimenti di contatto, alcune fotografie e il proprio curriculum artistico-professionale. al seguente indirizzo di posta elettronica: movinventoeventi@gmail.com.