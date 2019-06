Sono aperti i casting per un film prodotto da Palomar, in sinergia con Apulia Film Commission, le cui riprese verranno poi effettuate nell'ambito della Puglia. Sono inoltre in corso le selezioni, finalizzate alla ricerca di comici siciliani, per la trasmissione televisiva dal titolo Sicilia Cabaret. Il programma è ideato dal duo comico 'Matranga e Minafò', noto soprattutto per la partecipazione a Made in Sud.

Un film

Per la realizzazione di un film prodotto dalla nota casa di produzione Palomar con il sostegno di Apulia Film Commission, sono in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di varie e numerose figure.

Il film verrà girato a partire dal prossimo 19 giugno in Puglia tra Bari, Trani, Brindisi e provincia. Le riprese dovrebbero poi concludersi orientativamente verso la fine del mese di luglio. La richiesta è attualmente indirizzata verso le seguenti figure: uomini e donne di età compresa tra 18 e 30 anni, con tatuaggi, tagli di capelli alquanto moderni con tinte particolari, creste, e tipologie comunque originali; skaters e giovani in grado di andare BMX, anche loro tra 18 e 30 anni una donna alta 1, 73 e età tra 50 e 60 anni; uomini e donne di differenti etnie e di età compresa tra 18 e 60 anni; una donna di struttura fisica robusta ('corpulenta') e con vari tatuaggi; un uomo tra 30 e 60 anni, in possesso di una buona conoscenza della lingua ebraica, sia classica che moderna; un uomo di 20/40 anni originario dell'Est Europa; una donna di origine africana con esperienza in ambito recitativo.

Casting per un importante film prodotto da Palomar e uno spettacolo TV

Tutti i candidati devono risiedere in Puglia. Gli interessati devono presentarsi direttamente lunedì 10 giugno a Bari, presso 'Anche Cinema' (Corso Italia, 112), dalle ore 10 alle ore 18 (pausa dalle 13 alle 14). Per chi desidera ricevere ulteriori informazioni o indicazioni può far riferimento al sito web di Apulia Film Commission, alla sezione dedicata ai casting.

Una trasmissione televisiva

Per la trasmissione televisiva Sicilia Cabaret, ideata dal duo comico 'Matranga e Minafò', ben conosciuti per la loro partecipazione al programma Rai dal titolo Made in Sud, sono aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di comici siciliani.

Il programma verrà poi condotto dal duo. Gli interessati devono prenotarsi tramite il seguente numero telefonico: 320/ 7448479, per poi presentarsi ai casting che si svolgeranno lunedì 17 giugno a Palermo, al 'Convento' di via Castellana Bandiera, 66/a, a partire dalle ore 16. In sede di selezioni è necessario proporre un pezzo comico del tutto originale di durata non superiore a 3 minuti.